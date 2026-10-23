ஓடைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு: சதுரகிரி மலைக்குச் செல்ல தடை
சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலுக்குச் செல்லும் ஓடையில் வெள்ளிக்கிழமை ஏற்பட்டவெள்ளப்பெருக்கு.
சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலுக்குச் செல்லும் ஓடையில் வெள்ளிக்கிழமை ஏற்பட்டவெள்ளப்பெருக்கு.
மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் பெய்து வரும் பலத்த மழையால் சதுரகிரி மலைப் பாதையில் உள்ள ஓடைகளில் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, பிரதோஷ வழிபாட்டுக்காக சதுரகிரி மலைக்குச் செல்ல பக்தா்களுக்கு வனத் துறை தடை விதித்தது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் - மேகமலை புலிகள் காப்பகம், சாப்டூா் வனச் சரகத்தில் அமைந்துள்ள சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலில் ஐப்பசி மாத பிரதோஷம், பௌா்ணமி வழிபாட்டுக்காக அக்டோபா் 23 முதல் 26-ஆம் தேதி வரை 4 நாள்கள் பக்தா்கள் மலையேறிச் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலைப் பகுதியில் பெய்த பலத்த மழை காரணமாக, சதுரகிரி மலைப் பாதையில் உள்ள தணிப்பாறை ஓடை, மாங்கனி ஓடை, சங்கிலிப் பாறை ஓடை ஆகியவற்றில் காட்டாற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதையடுத்து, பக்தா்களின் பாதுகாப்பு கருதி, பிரதோஷ வழிபாட்டுக்காக சதுரகிரி மலைக்குச் செல்ல வனத் துறை தடை விதித்தது.
இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை (அக். 24) சிவராத்திரி, ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக்.25) பௌா்ணமி வழிபாடு நடைபெற உள்ள நிலையில், மழைப்பொழிவு, ஆற்றில் நீா்வரத்தைப் பொருத்தே பக்தா்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்படுவா் என வனத் துறை சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனால், வெளிமாவட்டங்களைச் சோ்ந்த பக்தா்கள் சதுரகிரி வருவதைத் தவிா்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
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