கோமாளிகளிடம் ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாமல் போராளிகளிடம் கிடைக்க வேண்டும்: கார்த்திகா பேட்டி
ஆட்சி அதிகாரம் கோமாளிகளிடம் இல்லாமல் போராளிகளிடம் கிடைக்க வேண்டும் என சிறையிலிருந்து விடுதலையான நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கார்த்திகா தெரிவித்திருப்பது குறித்து....
சிறையிலிருந்து விடுதலையான நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கார்த்திகா - டிஎன்எஸ்
கோவை: தமிழகத்தில் ஆட்சி அதிகாரம் கோமாளிகளிடம் சிக்காமல் மக்களுக்காகக் களத்தில் நிற்கும் போராளிகளிடம் கிடைக்க வேண்டும் என்று, தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் வழக்கில் கைதாகி பிணையில் விடுதலையான நாம் தமிழர் கட்சியின் மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளரும், வேட்பாளருமான யு. கார்த்திகா ஆவேசமாகத் தெரிவித்தார்.
திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட புகாரில் கைது செய்யப்பட்டு கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கார்த்திகா உள்ளிட்ட 9 பேருக்கு நீதிமன்றம் பிணை வழங்கியதைத் தொடர்ந்து, அவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை காலை சிறையிலிருந்து வெளியே வந்தனர்.
அப்போது சிறை வளாகத்தின் வெளியே செய்தியாளர்களுடன் அவர் பேசியதாவது:
வாழ்நாள் பெருமை
"செக்கிழுத்த செம்மல் வ.உ.சிதம்பரனார் அடைக்கப்பட்டிருந்ததும், தமிழர்களின் உரிமைக்காகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் எங்கள் தலைவர் சீமான் மற்றும் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத் தலைவர் மணியரசன் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், பொய் வழக்குகள் மற்றும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் தங்களைச் சிறையில் அடைத்ததாகக் குற்றம்சாட்டிய கார்த்திகா, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்தச் சிறையில் தாங்களும் இருந்தது வாழ்நாள் பெருமை எனக் கூறினார்.
ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது
தேர்தல் களத்தில் நின்று மக்களுக்குப் பணியாற்ற நினைக்கும் எங்களுக்கு வாக்கு கேட்க முழு உரிமை உள்ளது. ஆனால், அக்டோபர் 4-ஆம் தேதி முதல்வர் மட்டுமே பிரசாரம் மேற்கொள்ள வேண்டும், மற்ற ஜனநாயக அமைப்புகளோ வேட்பாளர்களோ பிரசாரம் செய்யக் கூடாது என்று முடக்கியது ஜனநாயகத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது. மக்களிடம் வாக்கு கேட்பது வேட்பாளர்களின் உரிமை என்றார்.
போதைப்பொருள் கடத்திய ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த நபர் அல்ல
நாங்கள் காவல்துறையினரால் அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில்தான் பிரசாரம் மேற்கொண்டோம். ஆனால், ஆளுங்கட்சி அமைச்சர் அவரது வாகனத்தைக் குறுக்கே நிறுத்திவிட்டு பிரசாரம் செய்தார்; இது எந்த வகையில் நியாயமாகும்?, தாங்கள் எந்தவித ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளில் சிக்கியவர்களோ; மெத் போதைப்பொருள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு கைதான ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த நபரும் அல்ல. மக்களுக்காகத் தொடர்ந்து போராடும் களப்பணியாளர்கள். மக்கள் உரிமைக்காக நின்ற எங்கள் மீது பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்தி சிறையில் தள்ளிய தமிழக முதல்வருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஆட்சி அதிகாரம் போராளிகளிடம் கிடைக்க வேண்டும்
வெறும் 'ஓம் சக்தி, பராசக்தி' என்று வாய்ச்சவடால் பேசி ஆட்சியை நடத்திவிட முடியாது. தமிழகத்திற்குரிய காவிரி நதிநீரை கர்நாடக அரசிடம் இருந்து கேட்டுப் பெறத் திராணியில்லாமல் ஆந்திராவுக்குச் செல்கிறார் முதல்வர். தற்போது தமிழகத்தில் அரிசி, காய்கறிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையேற்றத்தால் ஏழை மக்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், வேலைவாய்ப்பின்மை அதிகரித்து வருவதாகவும், தமிழகம் பணவீக்கம் உச்சத்தில் இருக்கும் மாநிலமாகச் சீரழிந்து கிடக்கிறது. ஒட்டுமொத்த மக்களும் பஞ்சத்தை நோக்கித் தள்ளப்படுகிறார்கள். மக்கள் பிரச்னைகளைத் தீர்க்கவும், முறையாக ஆட்சி நடத்தவும் தெரியாத ஆளுங்கட்சியினர், தங்களது கையாலாகாத தனத்தை மறைக்கவே இதுபோன்ற அராஜக கைது நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றனர். ஆட்சி அதிகாரம் கோமாளிகளின் கைகளில் இருக்கக் கூடாது; அது மக்களுக்காகப் போராடும் போராளிகளிடம் கிடைக்க வேண்டும்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.
முற்றுகைப் போராட்டம்
முன்னதாக, தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு கடந்த அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. இதன் இறுதிக்கட்டப் பிரசார நாளான அக்டோபர் 4 ஆம் தேதி , தாராபுரத்தை அடுத்த விராச்சிமங்கலம் பிரிவு பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் பிரசாரம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டிருந்தனர். அன்றைக்கு அந்த பகுதியில் முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் சாலை வலம் மேற்கொண்டதால், பாதுகாப்பு காரணங்களைச் சுட்டிக்காட்டி நாம் தமிழர் கட்சிக்குக் காவல்துறையினர் பிரசாரம் செய்ய அனுமதி மறுத்தனர். இதனால் வேட்பாளர் கார்த்திகா உள்ளிட்ட கட்சியினர் காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன், சாலை மறியல் மற்றும் காவல் நிலைய முற்றுகைப் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தனர்.
வழக்குப் பதிவு-கைது
இதனைத் தொடர்ந்து பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவித்தல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் தாராபுரம் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 5 மணியளவில் வேட்பாளர் யு. கார்த்திகா, அவரது கணவர் முருகானந்தம், நாம் தமிழர் கட்சி தொழிற்சங்கப் பாசறை செயலாளர் காளிதாஸ், இளஞ்செழியன், சஞ்சீவி காந்தி உள்ளிட்ட 12 பேரை காவல்துறையினர் அதிரடியாகக் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் தாராபுரம் குற்றத்துறை நடுவர் உமாமகேஸ்வரி முன்னிலையில் நள்ளிரவில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, கோவை மத்திய சிறை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டனர்.
நிபந்தனை பிணை
இதனையடுத்து கார்த்திகா உள்ளிட்டோர் சார்பில் தாராபுரம் நீதிமன்றத்தில் பிணை மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த குற்றத்துறை நடுவர் உமாமகேஸ்வரி, வேட்பாளர் கார்த்திகா உள்ளிட்ட 9 பேருக்கு வியாழக்கிழமை நிபந்தனை பிணை வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து கார்த்திகா உள்ளிட்டோர் வெள்ளிக்கிழமை காலை கோவை மத்திய சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர்.
தனி விசாரணை
இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய திருப்பூர் மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சென்னை கோகுல், கோவை சிங்காநல்லூர் மோகன், காரைக்குடி வெங்கடேஷ் ஆகிய 3 பேரின் பிணை மனுக்கள் மீது நீதிமன்றம் தனியாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
Governing power should be vested in fighters, not clowns: Karthika Avesam
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