கனமழை: வேலூர் பள்ளிகளுக்கு இன்று (அக். 23) விடுமுறை!
வேலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து...
பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை - பிரதிப் படம்
வேலூர் மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (அக். 23) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் வட கிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் புதன்கிழமை இரவு மற்றும் வியாழக்கிழமை பலத்த மழை பெய்தது. இந்த மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கியுள்ளது.
இந்த நிலையில், வேலூர் மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்து வருவதால், மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று (அக். 23) விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதேபோல், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களிலும் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு இன்று (அக். 23) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Heavy rain: Holiday for Vellore schools today (Oct. 23)
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