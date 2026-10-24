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நவாஸ் கனிக்கு எதிரான வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவு

ராமநாதபுரம் எம்.பி. நவாஸ் கனிக்கு எதிராக வருமான வரித் துறை விசாரணை நடத்தக் கோரிய வழக்கை முடித்துவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

கே. நவாஸ் கனி

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ராமநாதபுரம் எம்.பி. நவாஸ் கனிக்கு எதிராக வருமான வரித் துறை விசாரணை நடத்தக் கோரிய வழக்கை முடித்துவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

எம்.பி. நவாஸ்கனிக்கு எதிராக நெல்லையைச் சோ்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடா்ந்தாா். அதில், ‘நவாஸ்கனி கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு மற்றும் 2024-ஆம் ஆண்டு நடந்த மக்களவைத் தோ்தல்களில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு, வெற்றி பெற்றாா். அப்போது, அவா் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களை ஒப்பிட்டு பாா்க்கும்போது, அவா் வருமானத்தை மறைத்துள்ளது தெரியவருகிறது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வருமான வரித் துறைக்கு உத்தரவிடவேண்டும்’ என்று தெரிவித்திருந்தாா்.

இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, வருமான வரித்துறை தரப்பில், ‘வருமானத்தை மறைத்தது தொடா்பான ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், வருமான வரித் துறையினா் நவாஸ் கனியின் வருமான வரிக் கணக்கை மறு மதிப்பீடு செய்து வருவதாகவும், இந்தப் பணிகள் சட்டப்படி குறித்த காலத்துக்குள் முடிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதைப் பதிவு செய்துகொண்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கை முடித்துவைத்து உத்தரவிட்டனா்.

Summary

Order to close case against Nawaz Gani

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