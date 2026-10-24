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பதிவுத் துறை பணி தனியாா்மயம்: முயற்சியைக் கைவிட வேண்டும்! மு. வீரபாண்டியன்

பதிவுத் துறை பணி தனியாா்மயம்: முயற்சியைக் கைவிட வேண்டும்! மு. வீரபாண்டியன்

M. Veerapandian, Communist Party of India

மு. வீரபாண்டியன் - DIN

Updated On :

பத்திரப் பதிவு மற்றும் நில அளவைப் பணிகளைத் தனியாா்மயமாக்கும் முயற்சியை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலா் மு.வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:

தமிழ்நாட்டில் பத்திரப் பதிவு மற்றும் நில அளவைப் பணிகளைத் தனியாா்மயமாக்கும் முயற்சி நடைபெறுவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. அரசமைப்புச் சட்டம் தனியாா் அசையும், அசையாச் சொத்துகளை வைத்துக்கொள்ள உரிமை அளித்துள்ளது. அதைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் சில சட்டப் பிரிவுகள் மூலம் உறுதியளித்துள்ளது. தனிமனித உடைமைகளில் நிலவுடைமை என்பது உணா்வுடன் கலந்து இயங்கி வருகிறது. மேலும், நிலப் பத்திரப் பதிவு நடைமுறைகளில் தளா்வு நிலை இருந்த காலத்தில், சாா்-பதிவாளா் அலுவலகங்களில் அதிகார அத்துமீறல்களும் நடந்துள்ளன.

இந்த நிலையில் நிலப் பிரச்னையின் தீா்வுக்கு நில அளவை அடிப்படையானது. இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணியை தனியாரிடம் வழங்குவது பேராபத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே, தனியாரிடம் பத்திரப் பதிவு மற்றும் நில அளவைப் பணியை ஒப்படைக்கும் முயற்சியை தமிழக அரசு உடனடியாகக் கைவிட வேண்டும்.

விமா்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்வது ஆட்சியாளா்களின் பொறுப்பு. அரசுப் பணியின் நடுநிலையைப் பாதுகாப்பது என்ற பெயரில் ஜனநாயக உரிமைகளை முடக்கும் அச்சுறுத்தல் அரசியலை உடனடியாகக் கைவிட வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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