சமையல் கலைஞர் செஃப் தாமு காலமானார்!
சமையல் கலைஞர் செஃப் தாமு மறைவு குறித்து....
சமையல் கலைஞர் செஃப் தாமு உடல்நலக் குறைவால் இன்று (அக். 25) காலமானார்.
கடந்த சில நாள்களாக உடல்நலக் குறைவு காரணமாக, சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று சந்த சமையல் கலைஞர் தாமு, சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார்.
அவரது மறைவுக்கு திரையுலகினர், சமையல் கலைஞர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினர் தங்களது இரங்கலை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தமிழக மக்களிடையே பிரபலமான சமையல் கலைஞராக அறியப்படும் செஃப் தாமு, தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் சமையல் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று பிரபலமானார். குறிப்பாக, விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் நடுவராக பங்கேற்று, சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ரசிகர்களைப் பெற்று தனக்கென தனி ரசிகர்கள் கூட்டத்தை உருவாக்கினார்.
ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் மற்றும் கேட்டரிங் டெக்னாலஜி பிரிவில் முனைவர் பட்டம் (Ph.D.) பெற்ற முதல் இந்திய சமையல் கலைஞர் செஃப் தாமு ஆவார்.
கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டில், 24 மணி நேரம் 30 நிமிடங்கள் 12 விநாடிகளில் 617 விதமான உணவு வகைகளைத் தயாரித்து கின்னஸ் உலக சாதனைப் படைத்தார்.
சமையல் துறையில் இவரது 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான சேவையைப் பாராட்டி, மத்திய அரசு கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கௌரவித்தது.
கள்ளப்படம், உள்குத்து உள்ளிட்ட படங்களில் சமையல் கலைஞராகவும் சில திரைப்படங்களில் குணசித்திர பாத்திரங்களிலும் செஃப் தாமு நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Chef Damu passed away today (Oct. 25) due to ill health.
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