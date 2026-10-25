வானிலை: திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சியில் அதிகபட்ச மழை!
தமிழ்நாட்டில் வட தமிழகத்தில் அதிகபட்ச மழைப் பொழிவு பதிவாகியுள்ளது குறித்து...
கோப்புப் படம்
தமிழ்நாட்டில் காலை நிலவரப்படி வட தமிழகத்தில் அதிகபட்சமாக மழைப் பொழிவு பதிவாகியுள்ளது. குறிப்பாக திருவண்ணாமலை மற்றும் கள்ளக்குறிச்சியில் அதிகமாக மழை பொழிந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு வானிலை ஆய்வு மையத் தரவுகளைத் திரட்டி அதிகபட்ச மழைப்பொழிவு குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பதிவிட்டுள்ளதாவது:
வடதமிழ்நாட்டின் உள்மாவட்டங்களுக்கு நேற்றைய தினம் சிறந்ததாக அமைந்திருந்தது. கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், விழுப்புரம், பெரம்பலூர், அரியலூர், திருவண்ணாமலை, நாமக்கல், சேலம், கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இந்த பருவத்தின் சிறந்த நாள் அமைந்திருந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வானிலை ஆய்வு மையத் தரவுகளின்படி, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் தேவிகாபுரத்தில் 196.4 மி.மீ., நெடுங்குணம் 183.6மி.மீ., கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் ரிஷிவந்தியம் 168 மி.மீ., சேத்பட் 167 மி.மீ., கள்ளக்குறிச்சியின் முடியனூர் 158.8 மி.மீ., விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மேல்மலையனூர் 158.8 மி.மீ., பென்னாகரம் 155.6 மி.மீ., கள்ளக்குறிச்சியின் வனப்புரம் 154 மி.மீ., ஒகேனக்கல் 142.4 மி.மீ., பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் வேப்பந்தட்டை 142 மி.மீ., போளூர் 137.6 மி.மீ., விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் சாதம்பாடி 134 மி.மீ., கெங்கவல்லி 127.2 மி.மீ., தலைவாசல் 126.8 மி.மீ., வேப்பூர் 12. மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி, கள்ளக்குறிச்சி, தருமபுரி, பெரம்பலூர், கடலூர், திருவண்ணாமலை, நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டத்தின் அநேக இடங்களில் 100 மி.மீட்டருக்கும் அதிகமான மழைப் பொழிவு பதிவாகியுள்ளதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Weather update Maximum rainfall in Tiruvannamalai and Kallakurichi
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