இளையான்குடியில்109 மி.மீ. மழை பதிவு
சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக 109 மி.மீ. மழை பதிவானது குறித்து...
இளையான்குடியில்109 மி.மீ. மழை பதிவு - கோப்புப்படம்
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக 109 மி.மீ. மழை பதிவானது.
வங்கக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் புயலாக வலுவடைந்துள்ள நிலையிலும், அரபிக்கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாலும் தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், சிவகங்கை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முதலே வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. பின்னா், பிற்பகல் முதல் இரவு வரை மிதமான மழை பெய்தது. இதில், இளையான்குடியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக 109 மி.மீ. மழை பதிவானது.
இதுகுறித்து மாவட்ட பேரிடர் மேலாண்மை முகமை, மாவட்ட அவசரக் கால செயல்பாட்டு மையம் வெளியிட்ட அதிகாரபூர்வ மழை பதிவு விவரம் (மிமீ):
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இளையான்குடி பகுதியில் அதிகபட்சமாக 109 மி.மீ. மழை பதிவானது. காளையார் கோவிலில் 94.60, மானாமதுரையில் 80, சிவகங்கையில் 70.60, சிங்கம்புணரியில் 29.40, திருப்பத்தூரில் 25, திருப்புவனத்தில் 23.20, காரைக்குடியில் 11, தேவகோட்டையில் 7.20 மி.மீ., மழை பதிவானது. மாவட்டத்தில் மொத்த மழை அளவு 450 மிமீ பதிவாகியுள்ளது. சராசரி மழை அளவு 50 மிமீ ஆகும்.
இந்த மழைப்பொழிவின் காரணமாக மாவட்டத்தில் மனித இழப்போ அல்லது காயங்களோ ஏதும் ஏற்படவில்லை. மேலும், பசு, எருமை, ஆடு, மாடு, கன்று, கோழி உள்ளிட்ட கால்நடைகளுக்கு எந்தவித இழப்பும் ஏற்படவில்லை.
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