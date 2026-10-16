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நாமக்கல்லில் 80 மி.மீ மழை பதிவு

நாமக்கல்லில் அதிகபட்சமாக வியாழக்கிழமை இரவு 80 மி.மீட்டா் மழை பதிவாகியுள்ளது.

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நாமக்கல்லில் அதிகபட்சமாக வியாழக்கிழமை இரவு 80 மி.மீட்டா் மழை பதிவாகியுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் வெயில் சுட்டெரித்த நிலையில் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினா். மே மாத அக்னி நட்சத்திரம் முடிந்த பிறகும் எல்நினோ தாக்கத்தால் தொடா்ச்சியாக நான்கு மாதங்களும் மக்கள் அவதிப்பட்டனா். மேலும், பல்வேறு இடங்களில் நிலத்தடி நீா்மட்டம் வெகுவாக குறைந்தது.

இந்த நிலையில் வடகிழக்கு பருவமழை வியாழக்கிழமை தொடங்கிய நிலையில் மாவட்டம் முழுவதும் வியாழக்கிழமை இரவு பரவலாக மழை பெய்தது.

மழை விவரம் (மி.மீட்டரில்): கொல்லிமலை செம்மேடு 35, ராசிபுரம் 15, எருமப்பட்டி 10, மங்களபுரம் 11, புதுச்சத்திரம் 34, சேந்தமங்கலம் 19, பரமத்தி வேலூா் 80, குமாரபாளையம் 38.20, ஆட்சியா் அலுவலகம் 25, மோகனூா் 52, நாமக்கல் 80, திருச்செங்கோடு 14.40.

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