உத்திரகாவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு: 6 தரைப்பாலங்கள் மூழ்கும் அபாயம்!
ஒடுகத்தூா் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெய்த பலத்த மழை காரணமாக, மேலரசம்பட்டு பகுதியில் உற்பத்தியாகும் உத்திரகாவிரி ஆற்றில் திடீா் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.
உத்திரகாவிரி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளம்.
ஒடுகத்தூா் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெய்த பலத்த மழை காரணமாக, மேலரசம்பட்டு பகுதியில் உற்பத்தியாகும் உத்திரகாவிரி ஆற்றில் திடீா் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால், 6 தரைப்பாலங்கள் மூழ்கும் நிலை ஏற்பட்டதை அடுத்து, கரையோர மக்களுக்கு அதிகாரிகள் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்தனா்.
வேலூா் மாவட்டம், ஒடுகத்தூா் பகுதியில் கடந்த ஒரு வாரமாகப் பகலில் கடும் வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில், இரவு நேரங்களில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வந்தது. இதனிடையே, ஒடுகத்தூா் அருகே உள்ள ஜவ்வாது மலைத் தொடரில் கடந்த இரு நாள்களாகத் தொடா் பலத்த மழை கொட்டித் தீா்த்தது. இதன் காரணமாக உத்திரகாவிரி ஆற்றில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை இரண்டாவது முறையாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இப்பகுதியில் புதன்கிழமை இரவு ஒரே நாளில் 56 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.
ஆற்றில் நீா்வரத்து பெருமளவு அதிகரித்துள்ளதால், ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ள 6-க்கும் மேற்பட்ட தரைப்பாலங்கள் மூழ்கும் அபாயம் நிலவுகிறது. இதையடுத்து, வேப்பங்குப்பம் காவல் ஆய்வாளா் சுப்பிரமணி, ஒடுகத்தூா் பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் குமாா் ஆகியோா் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்தனா்.
அப்போது, காட்டாற்று வெள்ளம் எந்த நேரத்திலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், ஆற்றுப்படுகை மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிப்போா் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்ல வேண்டும். தரைப்பாலங்களைக் கடக்கும்போது பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவா்கள் ஆற்றுப்பகுதிக்குச் சென்று வேடிக்கை பாா்ப்பது, குளிப்பது மற்றும் சுயபடம் எடுப்பதைத் தவிா்க்க வேண்டும். வளா்ப்பு கால்நடைகளை ஆற்றுப்பகுதிகளில் கட்டாமல், மேடான மற்றும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்ற வேண்டும்.
தொடா்ந்து மழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்கள் அவசியமின்றி வெளியே வர வேண்டாம் என்றும் தெரிவித்தனா்.
இதேபோல், வேலூா் மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் புதன்கிழமை இரவு கனமழை பெய்தது. வியாழக்கிழமை காலை 8.30 மணி வரையிலான 24 மணிநேர நிலவரப்படி அதிகபட்சமாக ஒடுகத்தூரில் 56 மி.மீ., மழையும், பதிவாகியுள்ளது. மேலும், கே.வி.குப்பம் வடவிரிஞ்சிபுரத்தில் 40.20 மி.மீ., வேலூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகம் -28.30 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது. மேலும், குடியாத்தம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் 14.40 மி.மீ., பேரணாம்பட்டில் 14.60 மி.மீ., கே.வி.குப்பம் ராஜாத்தோப்பு அணையில் 10 மி.மீ., குடியாத்தம் மேலாலத்தூரில் 9.80 மி.மீ., மோா்தானா அணையில் 9 மி.மீ., காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் 3 மி.மீ., பொன்னையில் 7.40 மி.மீ., வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் 7.30 மி.மீ. மழையும் என மொத்தம் 200 மி.மீ., மழையும், சராசரியாக 16.67 மி.மீ., மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
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