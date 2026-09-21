மோளையானூரில் 77 மி.மீ மழை பதிவு!
மோளையானூரில் 77 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவானது பற்றி..
மழை (கோப்புப்படம்)
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகேயுள்ள மோளையானூரில் 77 மில்லி மீட்டர் மழையானது பதிவாகியுள்ளது.
வடக்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதையொட்டிய பகுதிகளில் நிலவிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவானது. இதன் காரணமாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஞாயிறு மற்றும் திங்கள்கிழமையில் மிதமான மழை பெய்தது.
இந்த மழையானது மோளையானூரில் 77 மி.மீ மழையும், பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் 66 மி.மீ மழையும், மெணசியில் 64.3 மி.மீ, நடூரில் 45 மி.மீ., அரூரில் 22 மில்லி மீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது.
மழையின் காரணமாக சாலையோரம் தாழ்வான பகுதிகளிலும், வேளாண் விளை நிலங்களிலும் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. கடும் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த விவசாயிகள், மிதமான மழையின் காரணமாக மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
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