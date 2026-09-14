The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2029-க்குள் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் பொது சிவில் சட்டம்: அமித் ஷாதொடர் விடுமுறை: செப். 14, 15 தேதிகளில் 3,565 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்தமிழக வரலாற்றில் இதுபோன்ற டம்மி முதல்வரை பார்த்ததில்லை: உதயநிதிதமிழ்நாட்டில் இனி யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கூட்டணி ஆட்சிதான்: திருமாவளவன்விநாயகர் சதுர்த்தி: நாகர்கோவில் - தாம்பரம் நாளை சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு

மும்பையில் மீண்டும் பலத்த மழை

மும்பையில் சனிக்கிழமை இரவு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வரை விடிய விடிய பலத்த மழை கொட்டித் தீா்த்தது.

Published On :

மும்பையில் சனிக்கிழமை இரவு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வரை விடிய விடிய பலத்த மழை கொட்டித் தீா்த்தது.

மும்பையில் கடந்த ஜூலை மாதம் பெய்த பலத்த மழையால் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீா் தேங்கியது. எனினும் கடந்த சில வாரங்களாக மழை ஓய்ந்திருந்தது.

இந்நிலையில், மும்பையில் சனிக்கிழமை இரவு முதல் விடிய விடிய பல இடங்களில் மழை பெய்தது. இதனால் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீா் தேங்கியது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8 மணி நேரம் வரையிலான கடந்த 24 மணி நேர நிலவரப்படி, மும்பையில் சராசரியாக 52 மில்லி மீட்டா் மழை பதிவாகியிருந்தது. மும்பையின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு புகா் பகுதிகளில் 72 மில்லி மீட்டா் மற்றும் 65 மில்லி மீட்டா் மழை பதிவாகியிருந்தது.

மும்பையின் சில இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.