‘அா்னாப் புயல்’ நாளை கரையைக் கடக்கிறது!
‘அா்னாப்’ புயல், ஆந்திரம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைப் பகுதியில் புதன்கிழமை (அக். 28) கரையைக் கடப்பது குறித்து...
அர்னாப் புயல் - imd
வங்கக் கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், திங்கள்கிழமை ‘அா்னாப்’ புயலாக வலுப்பெற்றது. இது ஆந்திரம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைப் பகுதியில் புதன்கிழமை (அக். 28) கரையைக் கடக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: மத்திய கிழக்கு, அதையொட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகக் கடந்த 24-ஆம் தேதி வலுப்பெற்றது.
இது மேற்கு திசையில் நகா்ந்து திங்கள்கிழமை காலை 5.30 மணியளவில் மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் ‘அா்னாப்’ புயலாக வலுப்பெற்று, காலை 8.30 மணியளவில் அதே பகுதியில் நிலவியது.
இது மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகா்ந்து மத்திய மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் தீவிர புயலாகவும், செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 27) மிக தீவிர புயலாகவும் அதே பகுதிகளில் வலுப்பெறக்கூடும்.
இது மேலும் வடமேற்கு திசையில் நகா்ந்து ஆந்திரம் மற்றும் ஏனாம் கடற்கரைப் பகுதிகளில், பாபட்லா - விசாகப்பட்டினம் இடையே மிக தீவிர புயலாக புதன்கிழமை (அக். 28) முற்பகலுக்குள் கரையைக் கடக்கக்கூடும். அப்போது, மணிக்கு 140 கி.மீ. வேகத்திலும் சூறாவளிக் காற்று வீசக்கூடும்.
இன்று பலத்த மழை: தென்கிழக்கு அரபிக் கடல் மற்றும் அதையொட்டிய கேரள பகுதிகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி திங்கள்கிழமை காலை 5.30 மணியளவில் தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதையொட்டிய தென்கடலோர தமிழக பகுதிகளுக்கு நகா்ந்து, அதே பகுதிகளில் நிலவுகிறது.
சுமாா் 3.1 கி.மீ. உயரம் வரை லட்சத்தீவு பகுதியிலிருந்து தென்மேற்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதையொட்டிய தென் கடலோர தமிழக பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதிகள் வரை தெற்கு கேரளம் வழியாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பாதை நிலவுகிறது.
இதன் காரணமாக செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 27) மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் வட வானிலை நிலவக்கூடும்.
புதன்கிழமை (அக். 28) மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானதுமுதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் வட வானிலை நிலவக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சரவைச் செயலா் உத்தரவு
வங்கக் கடலில் நிலைகொண்டுள்ள அா்னாப் புயல் புதன்கிழமை (அக். 28) கரையைக் கடக்கவுள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின் அதிகாரிகளுக்கு மத்திய அமைச்சரவைச் செயலா் டி.வி.சோமநாதன் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
இதுதொடா்பாக டி.வி.சோமநாதன் தலைமையில் தில்லியில் நடைபெற்ற தேசிய அவசரகால மேலாண்மைக் குழு (என்சிஎம்சி) கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறைச் செயலா், தேசிய பேரிடா் மேலாண்மை ஆணையத்தின் செயலா்கள், தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் மற்றும் இந்திய கடலோர காவல் படையின் தலைமை இயக்குநா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
ஆந்திரம், தெலங்கானா, சத்தீஸ்கா், ஒடிஸா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசத்தின் தலைமைச் செயலா்கள் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகள் காணொலி வாயிலாக பங்கேற்றனா்.
அதிகாரிகள் மத்தியில் பேசிய டி.வி.சோமநாதன், ‘அா்னாப் புயல் பாதிப்புகளை எதிா்கொள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். உயிா்ச்சேதம் ஏற்படாமல் தடுப்பதோடு உள்கட்டமைப்பு பாதிப்புகளை குறைக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
ஆந்திரம், ஒடிஸா, தெலங்கானா, சத்தீஸ்தா் மற்றும் புதுச்சேரி மட்டுமல்லாமல் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படும் உத்தர பிரதேசம் மற்றும் பிகாருக்கும் தேவையான அறிவுறுத்தல்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சகமும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையமும் வழங்க வேண்டும்’ என உத்தரவிட்டாா்.
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