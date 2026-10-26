உங்க சேஃப்டிக்கு இந்த கலெக்டர் அங்கிள் கேரண்டி! விடுமுறை கோரிய மாணவர்களுக்கு பதில்!
மழைக்கு விடுமுறை கோரி மாணவர்கள் அனுப்பிய குறுஞ்செய்திக்கு நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் பதில்...
மழைக்கு விடுமுறை கோரி மாணவர்கள் அனுப்பிய குறுஞ்செய்திக்கு நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் பதில் - instagram / Anand Mohan IAS
மழைக்கு விடுமுறை கோரி மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு மாணவர்கள் அனுப்பிய குறுஞ்செய்திகள் இணையத்தில் வைரலாகப் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதையடுத்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
இந்நிலையில் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைபெய்து வரும் நிலையில், பள்ளி மாணவர்கள் தங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் செய்தி அனுப்புகின்றனர்.
இதனை மாவட்ட ஆட்சியர்களே விடியோவாகப் பகிர்ந்துள்ளார்.
திருவெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மாணவர்கள் அனுப்பிய குறுஞ்செய்திகளைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
மேலும் அவர் தனது பதிவில், "ஆனா இங்க சில பேரு ‘லீவு விடலனா கலெக்டராவே ஃபெயில்’, ‘பர்த்டேவே டெத் டே’, ‘ரொம்ப டிப்ரஷனா இருக்கு’னு இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆஸ்கார் லெவலுக்கு எமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்கானுவ உங்க கஷ்டம்லாம் புரியுது, ஆனா இந்த ஓவர் ஆக்டிங் தான்டா தாங்க முடியல!
கவலைப்படாதீங்க, நிஜமாவே கனமழை பெஞ்சா, நீங்க யாருமே கேக்காமலேயே லீவு வரும். உங்க சேஃப்டிக்கு இந்த கலெக்டர் அங்கிள் எப்பவும் கேரண்டி! மழை வந்தா நான் பாத்துக்கிறேன், இப்போதைக்கு புக்கப் பாத்து படிங்க!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
இதேபோல கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் முருகனும் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் மாணவர்கள் அனுப்பிய குறுஞ்செய்திகளை விடியோவாகப் பகிர்ந்துள்ளார்.
மாணவர்களின் குறுஞ்செய்திகள் இணையத்தில் வைரலாகப் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
Summary
District collectors response to students who requested a holiday
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