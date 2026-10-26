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நீலகிரி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகளுக்குத் தடை! செங்கோட்டையன்

நீலகிரி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்...

Ban on tourists in the Nilgiris, Kodaikanal, and Yercaud regions: Sengottaiyan

உதகை படகு இல்லம்.. - DNS

Updated On :

நீலகிரி மாவட்டத்தில் மண்சரிவு ஏற்பட்ட அனைத்து இடங்களும் சீரமைக்கப்பட்டுவிட்டதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்.

சென்னை கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்ட அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களுடன் பேசுகையில்,

"வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து 14 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மழையால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு தலா ரூ. 4 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் மண்சரிவு ஏற்பட்ட அனைத்து இடங்களும் சீரமைக்கப்பட்டுவிட்டன. கோவை, திருப்பூரில் தேங்கிய மழைநீர் அகற்றப்பட்டுவிட்டது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் கூடுதல் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. நெல் பயிர்கள் சேதம் குறித்து கணக்கிடப்பட்டு வருகிறது.

கோவை, திருப்பூரில் நேற்று கூடுதல் மழை பெய்த நிலையில், தற்போது இயல்புநிலை திரும்பிவிட்டதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி

நீலகிரி மண் சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த பேருந்து ஓட்டுநரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 4 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிப்பு

நீலகிரி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு போன்ற பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தியாவசியப் பணிக்கு மட்டுமே அங்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலா பயணிகள் இப்பகுதிகளுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

Summary

Ban on tourists in the Nilgiris, Kodaikanal, and Yercaud regions: Sengottaiyan

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