நீலகிரி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகளுக்குத் தடை! செங்கோட்டையன்
நீலகிரி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்...
உதகை படகு இல்லம்.. - DNS
நீலகிரி மாவட்டத்தில் மண்சரிவு ஏற்பட்ட அனைத்து இடங்களும் சீரமைக்கப்பட்டுவிட்டதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்.
சென்னை கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்ட அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களுடன் பேசுகையில்,
"வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியதில் இருந்து 14 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மழையால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு தலா ரூ. 4 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் மண்சரிவு ஏற்பட்ட அனைத்து இடங்களும் சீரமைக்கப்பட்டுவிட்டன. கோவை, திருப்பூரில் தேங்கிய மழைநீர் அகற்றப்பட்டுவிட்டது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் கூடுதல் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. நெல் பயிர்கள் சேதம் குறித்து கணக்கிடப்பட்டு வருகிறது.
கோவை, திருப்பூரில் நேற்று கூடுதல் மழை பெய்த நிலையில், தற்போது இயல்புநிலை திரும்பிவிட்டதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி
நீலகிரி மண் சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த பேருந்து ஓட்டுநரின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 4 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிப்பு
நீலகிரி, கொடைக்கானல், ஏற்காடு போன்ற பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தியாவசியப் பணிக்கு மட்டுமே அங்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலா பயணிகள் இப்பகுதிகளுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
Summary
Ban on tourists in the Nilgiris, Kodaikanal, and Yercaud regions: Sengottaiyan
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.