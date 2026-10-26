9 துறைமுகங்களில் 2ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் 9 துறைமுகங்களில் 2ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது பற்றி...
புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம் - கோப்புப்படம்.
அர்னாப் புயல் உருவான நிலையில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரியில் 9 துறைமுகங்களில் 2ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
மத்திய கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தீவிரமடைந்து 'அர்னாப்' புயலாக திங்கள்கிழமை மாறியுள்ளது. இந்த புயல் மேலும் பலமடைந்து ஆந்திரம் - ஒடிசா கடற்கரையை நோக்கி நகர்ந்து கரையை கடக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
இதன் காரணமாகத் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அர்னாப் புயல் உருவான நிலையில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள 9 முக்கிய துறைமுகங்களில் 2-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
மேலும் தென்கிழக்கு-தென்மேற்கு வங்கக்கடல், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் தமிழக-புதுச்சேரி கடலோரப் பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் மறுஅறிவிப்பு வரும் வரை கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் மீனவர்கள் உடனடியாக அருகிலுள்ள பாதுகாப்பான துறைமுகங்கள் அல்லது கரைப்பகுதிகளுக்குத் திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
Summary
As Cyclone Arnab Forms, Storm Warning Signal No. 2 Hoisted at 9 Ports in Tamil Nadu and Puducherry
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