போக்சோ வீரமணிக்கு எதிரான முதல் போக்ஸோ வழக்கில் விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல்!
ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான முதல் வழக்கில், விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு, சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.
வீரமணி - கோப்புப்படம்
ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான முதல் வழக்கில், விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு, சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.
வீரமணிக்கு எதிரான போக்ஸோ வழக்கில், முன்னாள் காவல் ஆணையா் அருண் தலையீட்டின் காரணமாக வீரமணி, சாந்தி ஆகியோரது பெயா்கள் புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தும், போலீஸாா் அது தொடா்பாக முறையாக விசாரிக்கவில்லை. எனவே, இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வராகி என்பவா் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், போக்ஸோ வழக்கு தொடா்பாக மனுதாரரிடம் உள்ள ஆதாரங்களை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவிடம் ஒப்படைக்கவும், இந்த வழக்கின் விசாரணை நிலை குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் திங்கள்கிழமை மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, வராகி தரப்பில் கூடுதல் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கடந்த 1 மற்றும் 6-ஆம் தேதிகளில் விசாரணை அதிகாரி முன் ஆஜராகி, என்னிடம் உள்ள தகவலை தெரிவித்தேன். மேலும் வீரமணி மீதான வழக்கை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மூடி மறைத்ததற்கும், வீரமணியின் சொத்து ரூ.147 கோடிக்கு விற்பனை செய்ததற்கும் தொடா்புள்ளது. இதில் ரூ.24 கோடிக்கு முன்னாள் காவல் ஆணையா் அருண் நகைக் கடையில், தொழிலதிபா் பிரகாஷ் மூலம் நகைகளை வாங்கியுள்ளாா்.
எனவே, இந்த நகை வாங்கிய பணப் பரிவா்த்தனை, வீரமணியின் சொத்து விற்பனை உள்ளிட்டவை குறித்தும் போலீஸாா் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா். அப்போது, காவல் துறை தரப்பில், பாலியல் வன்கொடுமை தொடா்பான வழக்கு விசாரணையின் நிலை குறித்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த அறிக்கையை நீதிபதி ஆய்வு செய்தாா். அப்போது வராகி தரப்பில், தொழிலதிபா் பிரகாஷ் மூலம் 25 கிலோ தங்கத்தை முன்னாள் காவல் ஆணையா் லஞ்சமாகப் பெற்றுள்ளாா். பிரகாஷ் தற்போது வெளிநாட்டில் தலைமறைவாக உள்ளாா். அவரை போலீஸாா் இதுவரை கைது செய்யவில்லை என வாதிடப்பட்டது.
அப்போது, பிரகாஷுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா? என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினாா். அதற்கு காவல் துறை தரப்பில், நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், வீரமணிக்கு எதிரான முதல் போக்ஸோ வழக்கில், குற்றப்பத்திரிகை மூன்று வாரங்களுக்குள் தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதைப் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, விசாரணையை நவ. 12-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.
திமுக வழக்கு ஒத்திவைப்பு: வீரமணியை திமுக பாதுகாத்ததாக முதல்வா் விஜய், அமைச்சா்கள் ஆதவ் அா்ஜுனா, நிா்மல்குமாா் ஆகியோா் முன்வைத்துள்ள இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடா்பான ஆதாரங்களைப் பெற அவா்களுக்கு அழைப்பாணை அனுப்பி விசாரிக்கக் கோரி திமுக சாா்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவும் நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மூத்த வழக்குரைஞா் ஆஜராக இருப்பதால் விசாரணையை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என மனுதாரா் தரப்பில் கோரப்பட்டது. இதை ஏற்று விசாரணையை நவ. 12-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
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