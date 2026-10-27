கைதிகள் தப்பியோட்டம்: தவெக-வின் போலீஸ் ஐடி விங் என்ன சொல்லப் போகிறது? கனிமொழி
தேனி மாவட்டச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் கனிமொழி பதிவு...
கனிமொழி - கோப்புப் படம்
தேனி கண்டமனூர் அருகேயுள்ள தேக்கம்பட்டியில் மாவட்டச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிறையில் 200 கைதிகள் உள்ள நிலையில், நேற்று (திங்கள்கிழமை) இரவு காவலர்களைத் தாக்கிவிட்டு, 17 கைதிகள் தப்பியோடினர். இந்த 17 பேரில் 4 பேர் பிடிபட்டுள்ள நிலையில் 13 பேரைப் பிடிக்க 17 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிரமாக தேடப்பட்டு வருகின்றனர்.
சிறைத் துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர் இதுபற்றி நேரில் ஆய்வு செய்ய தேனி வரவுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் சிறைக் காவலர்கள் இருவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் திமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் கனிமொழி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி சிறையில் காவலர்களைத் தாக்கிவிட்டு 17 கைதிகள் தப்பியோடியதாகச் செய்திகள் வருகின்றன.
இந்த அரசால், குற்றவாளிகளைக் கைது செய்யவும் முடியவில்லை… சிறையில் உள்ள குற்றவாளிகளை பாதுகாக்கவும் முடியவில்லை!
இதற்கு என்ன சால்ஜாப்பு சொல்லப்போகிறது தவெக-வின் POLICE IT WING?" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
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Summary
Prisoners escape: What will TVK Police IT Wing have to say about this: Kanimozhi
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