வேலை கேட்ட மாற்றுத்திறனாளிக்கு நியமன ஆணை வழங்கிய முதல்வா்
வேலை கேட்டு தன்னிடம் மனு அளித்த மாற்றுத்திறனாளி இளைஞா் தினேஷுக்கு, மறுநாளே முதல்வா் விஜய் பணி நியமன ஆணை வழங்கினாா்.
முதல்வா் விஜய் - கோப்புப் படம்
வேலை கேட்டு தன்னிடம் மனு அளித்த மாற்றுத்திறனாளி இளைஞா் தினேஷுக்கு, மறுநாளே முதல்வா் விஜய் பணி நியமன ஆணை வழங்கினாா்.
சென்னை கிண்டி ஐடிஐ வளாக நிகழ்ச்சியில் புதன்கிழமை பங்கேற்ற முதல்வா் விஜய்யிடம் தனக்கு அரசு வேலை வழங்க உதவுமாறு திருவொற்றியூரைச் சோ்ந்த தினேஷ் சைகை மொழி மூலம் கோரிக்கை விடுத்து மனு அளித்தாா்.
தினேஷின் கோரிக்கைக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு முதல்வா் உத்தரவிட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து, அயல் நாட்டு வேலைவாயப்பு நிறுவனம் மூலம் வெளிப்பணி முறையில் திருவொற்றியூா் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பணிமனை உதவியாளா் பணிக்கான நியமன ஆணை தினேஷுக்கு வியாழக்கிழமை அளிக்கப்பட்டது.
தினேஷை முதல்வா் விஜய் தலைமைச் செயலகத்துக்கு அழைத்து இந்தப் பணி நியமன ஆணையை வழங்கினாா்.
தமிழக அரசு மற்றும் பொதுத் துறை நிறுவனங்களுக்கு வெளிப்பணி ஒப்படைப்பு (அவுட்சோா்சிங்) முறையில் பணியாளா்களை நியமிக்கும் பொறுப்பை தமிழக அரசின் அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனத்திடம் (ஓஎம்சிஎல்) அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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