காவல் துறை நடவடிக்கைகள் கண்டனத்துக்குரியது: மு.வீரபாண்டியன்
ஜனநாயக உரிமைகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் தவெக அரசின் காவல் துறை நடவடிக்கைகள் கண்டனத்துக்குரியது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா்மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளாா்.
மு. வீரபாண்டியன் - DIN
ஜனநாயக உரிமைகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் தவெக அரசின் காவல் துறை நடவடிக்கைகள் கண்டனத்துக்குரியது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலா்மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில நிா்வாகக்குழுக் கூட்டம் அந்தக் கட்சியின் மாநில தலைமையகமான பாலன் இல்லத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் அகில இந்திய பொதுச் செயலா் டி.ராஜா, அகில இந்திய செயலா்கள் ஆனிராஜா, ராமகிருஷ்ணா பாண்டா, மாநிலச் செயலாளா் மு.வீரபாண்டியன் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீா்மானங்கள்:
ஜனநாயக உரிமைகளை அச்சுறுத்தும் தவெக அரசின் காவல் துறை நடவடிக்கைகள் கண்டனத்துக்குரியது. சென்னை வளா்ச்சி ஆய்வு நிறுவனத்தின் பொருளாதாரப் பேராசிரியா் கலையரசனை சீருடை அணியாத காவல் துறையினா் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றுள்ளனா். தமிழ்நாடு காவல் துறை மேற்கொண்ட அதிகாலை நடவடிக்கையை கண்டத்துக்குரியது. ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையே கருத்து வேறுபாட்டைச் சகித்துக்கொள்வதிலும் சட்டத்தின் ஆட்சியை மதிப்பதிலும்தான் உள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் அரிசி, பருப்பு, சா்க்கரை உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயா்வை கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தி, மத்திய, மாநில அரசு அலுவலகங்கள் முன்பு நவ.3 -ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும் எனத் தெரிவித்தாா்.
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