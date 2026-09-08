சட்டப்பேரவை பதிலுரை உடல்மொழி எதேச்சையானது: முதல்வர் விஜய்
சட்டப்பேரவையில் பதிலுரையின்போது வெளிப்படுத்திய உடல்மொழி எதேச்சையாக வெளிப்பட்டது என விஜய் விளக்கம் அளித்துள்ளது குறித்து...
சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் பேசும்போது... - எக்ஸ்
சட்டப்பேரவையில் பதிலுரையின் இடையேயான தனது உடல்மொழி எதேச்சையாக வெளிப்பட்டது என முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் முதல்வர் விஜய் பதிவிட்டுள்ளதாவது:
''சட்டப்பேரவையில் 7.9.2026 அன்று காவல்துறை மானிய கோரிக்கையில், என்னுடைய பதிலுரையின் இடையேயான எனது உடல்மொழி எதேச்சையாக வெளிப்பட்டதுதானே தவிர, அது எவ்வகையிலும் உள்நோக்கம் கொண்டதில்லை என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
ஆகவே, தனிப்பட்ட முறையில் யார் மனதையும் புண்படுத்துகிற செயலாக அதை அர்த்தம் கொள்ள வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்'' எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.
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சட்டப்பேரவையில் நேற்று (செப். 7) காவல்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்துக்கு முதல்வர் விஜய் பதிலளித்துப் பேசினார். அப்போது, தமிழகத்தில் அதிகரித்துவரும் பாலியல் குற்றங்கள், கொலைகள், சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேடு குறித்து எதிர்க்கட்சியினர் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்காமல், திமுக மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கடுக்காக முன்வைத்தார்.
தொடர்ந்து மிசா குறித்துப் பேசும்போது, எதையோ சுட்டிக்காட்டுவதப்போன்று தனது உடல்மொழியை சற்று மாற்றிப் பேசியிருந்தார். மிசா காலத்தில் கைது செய்யப்பட்ட திமுக தலைவரைக் குறிப்பிட்டுப் பேசுவதாக சமூக வலைதளங்களில் பலர் கண்டனங்களைத் தெரிவித்து வந்தனர்.
அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் முதல்வர் விஜய்யின் சட்டப்பேரவை பேச்சு குறித்து விமர்சித்திருந்தனர். இந்நிலையில் சட்டப்பேரவையில் பதிலுரையின்போது வெளிப்படுத்திய உடல்மொழி எந்தவித உள்நோக்கமும் இல்லாதது என்றும், எதேச்சையானது எனவும் முதல்வர் விஜய் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
Summary
The body language during the reply was spontaneous: Chief Minister joseph Vijay
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