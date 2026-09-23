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சென்னையில் டெஸ்லா மையம்: இந்த வாரம் திறப்பு

அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த டெஸ்லா நிறுவனம், இந்தியாவில் தனது வா்த்தகத்தை விரிவாக்கும் நோக்கில் சென்னையில் புதிய அனுபவ மையத்தை இந்த வாரம் திறக்கவுள்ளது.

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அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த பிரபல மின்சார காா் தயாரிப்பு நிறுவனமான டெஸ்லா, இந்தியாவில் தனது வா்த்தகத்தை விரிவாக்கும் நோக்கில் சென்னையில் புதிய அனுபவ மையத்தை இந்த வாரம் திறக்கவுள்ளது.

இது தென்னிந்தியாவில் ஹைதராபாத், பெங்களூருக்கு அடுத்தபடியாக அமையவுள்ள 3-ஆவது மையமாகும்; மேலும், நாடு முழுவதும் இந்நிறுவனம் அமைக்கும் 6-ஆவது மையமாகவும் இது விளங்குகிறது.

நடப்பு ஆண்டில் இதுவரை இந்தியாவில் 600-க்கும் மேற்பட்ட காா்களை விற்பனை செய்துள்ள டெஸ்லா, தமிழகத்தில் 38 காா்களை விற்றுள்ளது. இந்நிலையில், சென்னையில் திறக்கப்பட உள்ள புதிய மையத்தின் மூலம் மாநிலத்தில் விற்பனையை மேலும் அதிகரிக்க நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

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