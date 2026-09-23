சென்னையில் டெஸ்லா மையம்: இந்த வாரம் திறப்பு
அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த டெஸ்லா நிறுவனம், இந்தியாவில் தனது வா்த்தகத்தை விரிவாக்கும் நோக்கில் சென்னையில் புதிய அனுபவ மையத்தை இந்த வாரம் திறக்கவுள்ளது.
அமெரிக்காவைச் சோ்ந்த பிரபல மின்சார காா் தயாரிப்பு நிறுவனமான டெஸ்லா, இந்தியாவில் தனது வா்த்தகத்தை விரிவாக்கும் நோக்கில் சென்னையில் புதிய அனுபவ மையத்தை இந்த வாரம் திறக்கவுள்ளது.
இது தென்னிந்தியாவில் ஹைதராபாத், பெங்களூருக்கு அடுத்தபடியாக அமையவுள்ள 3-ஆவது மையமாகும்; மேலும், நாடு முழுவதும் இந்நிறுவனம் அமைக்கும் 6-ஆவது மையமாகவும் இது விளங்குகிறது.
நடப்பு ஆண்டில் இதுவரை இந்தியாவில் 600-க்கும் மேற்பட்ட காா்களை விற்பனை செய்துள்ள டெஸ்லா, தமிழகத்தில் 38 காா்களை விற்றுள்ளது. இந்நிலையில், சென்னையில் திறக்கப்பட உள்ள புதிய மையத்தின் மூலம் மாநிலத்தில் விற்பனையை மேலும் அதிகரிக்க நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.
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