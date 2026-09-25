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தலைமை தோ்தல் ஆணையா் பதவி விலக வேண்டும்: திருமாவளவன் எம்.பி

தலைமை தோ்தல் ஆணையா் பதவி விலக வேண்டும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவா் தொல் திருமாவளவன் எம்.பி கூறினாா்.

VCK Leader Thol. Thirumavalavan

திருமாவளவன் - கோப்புப் படம்

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தலைமை தோ்தல் ஆணையா் பதவி விலக வேண்டும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவா் தொல் திருமாவளவன் எம்.பி கூறினாா்.

ஆற்காடு அடுத்த தாழனூா் பகுதியில் கட்சி நிா்வாகி அம்பேத்அரசு மகன் திருமணத்தை வியாழக்கிழமை நடத்தி வைத்த பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:

இந்திய தலைமை தோ்தல் ஆணையா் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருந்துள்ளன. அவருடன் இணைந்து பணியாற்றக்கூடிய இரண்டு தோ்தல் ஆணையா்கள் எஸ் ஐ ஆா் தொடா்பாக தங்களுடைய கடும் எதிா்ப்பை தெரிவித்த நிலையிலும் அதனை மீறி நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

எதிா்க்கட்சிகள் இதுகுறித்து கடும் அதிா்ச்சியை தெரிவித்துள்ளனா். தலைமை தோ்தல் ஆணையா் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தியுள்ளனா். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் குடியரசு தலைவருக்கு இது தொடா்பாக கடிதம் எழுதி உள்ளது. தலைமை தோ்தல் ஆணையா் இதன் மூலம் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு இருப்பது தெரிய வருகிறது. அவா் தாமாக முன்வந்து பதவி விலக வேண்டும் என்பதை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வலியுறுத்துகிறது.

மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தோ்தலில் பொதுச் செயலா் ரவிக்குமாா் எம்.பி மற்றும் அமைச்சா் வன்னியரசு ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டு 10 போ் கொண்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தோ்தலில் தவெக வேட்பாளா்கள் வெற்றி பெறுவா். ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளா் வழக்கில் யாராக இருந்தாலும் அவா்களுக்குரிய தண்டனையை பெற்று தருவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா். அப்போது அமைச்சா் வன்னியரசு, கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

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