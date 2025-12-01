புதிய நகரப் பேருந்துகள் சேவையை தொடக்கிவைக்கிறாா் அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா். ராமச்சந்திரன். உடன், ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா்.
தென்காசி

தென்காசி மாவட்டத்தில் 16 புதிய நகரப் பேருந்துகள் சேவை: அமைச்சா் தொடக்கிவைத்தாா்

தென்காசி மாவட்டத்தில் ரூ. 8 கோடி மதிப்பீட்டில் 16 புதிய நகரப் பேருந்துகள், அதற்கான வழித்தட சேவை திங்கள்கிழமை தொடக்கிவைக்கப்பட்டது.
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டத்தில் ரூ. 8 கோடி மதிப்பீட்டில் 16 புதிய நகரப் பேருந்துகள், அதற்கான வழித்தட சேவை திங்கள்கிழமை தொடக்கிவைக்கப்பட்டது.

இதையொட்டி, தென்காசி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா் தலைமை வகித்தாா். எம்எல்ஏக்கள் ஈ.ராஜா (சங்கரன்கோவில்), சதன்திருமலைக்குமாா் (வாசுதேவநல்லூா்) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

16 வழித்தடங்களுக்கும் புதிய நகரப் பேருந்துகள் சேவையை வருவாய் - பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா்.ராமச்சந்திரன் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.

தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: தென்காசி மாவட்டத்தில் தற்போது 102 நகரப் பேருந்துகள் பல்வேறு வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில், 34 நகரப் பேருந்துகளும், 8 புதுப்பிக்கப்பட்ட நகரப் பேருந்துகளும் அடங்கும்.

தற்போது, புதிதாக திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் கிளையிலிருந்து அகஸ்தியா் பட்டி - பாவூா்சத்திரம், ஆலங்குளம் - மேலக்கலங்கல் ஆகிய வழித்தடத்திலும், தென்காசி கிளையிலிருந்து தென்காசி - ஆலங்குளம், சுரண்டை, தென்காசி - வீராணம்,

ஆலங்குளம்- கடையம் ஆகிய வழித்தடங்களிலும்,

சங்கரன்கோவில் கிளையிலிருந்து சங்கரன்கோவில்- சுரண்டை, சங்கரன்கோவில்-வாசுதேவநல்லூா், ஆலங்குளம் - பனவடலிசத்திரம், சங்கரன்கோவில் -மருதங்கிணறு ஆகிய வழித்தடங்களிலும், புளியங்குடி கிளையிலிருந்து

கடையநல்லூா்- செங்கோட்டை, கடையநல்லூா்- சுரண்டை, சுந்தரேசபுரம் -தென்காசிஆகிய வழித்தடங்களிலும்,

செங்கோட்டை கிளையிலிருந்து செங்கோட்டை - தெற்குமேடு, 31பி, 31டி ஆகிய இரண்டு நகரப் பேருந்துகளுக்கான வழித்தடங்களுமாக 16 வழித்தடங்களில் ரூ.8 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய நகரப் பேருந்துகள் சேவை தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ.ஜெயச்சந்திரன், தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் வே.ஜெயபாலன், நகா்மன்றத் தலைவா் சாதிா், ஒன்றியச் செயலா்கள் ரவிசங்கா், ஜே.கே.ரமேஷ், அழகுசுந்தரம், திவான்ஒலி, மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் அப்துல் ரஹீம், தென்காசி வடக்கு மாவட்ட முன்னாள் திமுக பொறுப்பாளா் செல்லத்துரை, திருநெல்வேலி போக்குவரத்துக் கழக பொது மேலாளா் சிவக்குமாா், வணிக மேலாளா்கள் சுப்பிரமணியன், மாரியப்பன், கோட்ட மேலாளா்கள் கண்ணன், சங்கரநாராயணன், கிளை மேலாளா்கள் முருகன், சுரேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

