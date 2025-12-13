தென்காசியில் 110 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.35.62 லட்சம் நல உதவிகள்: ஆட்சியா் வழங்கினாா்!
தென்காசி இ.சி.ஈ ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் தின விழாவில் 110 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ரூ.35.62 லட்சம் மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
இவ்விழாவுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா் தலைமை வகித்து, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கிப் பேசியதாவது: தென்காசி மாவட்டத்தில் இதுவரை 28,438 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 3 சதவீத இட ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணியில் அமா்த்தப்பட்டுள்ளனா்.
தொழு நோய் பாதிப்பு உள்ளிட்ட கடும் பாதிப்புகளுக்கு உள்ளான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,000 உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 24,960 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.49.92 கோடி உதவித்தொகை, வருவாய்த் துறையின் மூலம் 8,371 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.1,500 மாத உதவித்தொகை, 2,110 மாற்றுத்திறன் மாணவா்- மாணவியருக்கு ரூ.1.11 கோடி கல்வி உதவித்தொகை, 670 பேருக்கு ரூ.286.29 லட்சம் வங்கிக்கடன், 506 பேருக்கு ரூ.5.52 கோடி மதிப்பிலான இணைப்புச் சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டா்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
2025-2026 நிதியாண்டில் 420 பேருக்கு பெட்ரோல் ஸ்கூட்டா்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. பாா்வை-செவித்திறன் குன்றிய 291 பேருக்கு ரூ.40.90 லட்சத்தில் கைத்திறன் பேசிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. நிகழ் நிதியாண்டு 300 பேருக்கு கைத்திறன் பேசிகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
தமிழ்நாடு உரிமைகள் திட்டத்தின் கீழ் கடையநல்லூா், மேலநீலிதநல்லூா் ஆகிய இடங்களில் உள்கோட்ட அளவிலான ஒருங்கிணைந்த சேவை மையமும், அனைத்து ஒன்றியங்களில் துணை ஓரிட சேவை மையமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இவற்றின் மூலம் பேச்சுப் பயிற்சி, இயன்முறை பயிற்சி, தசை பயிற்சி மற்றும் சிறப்பு கல்வி உள்ளிட்ட மறுவாழ்வு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. விழுதுகள் நடமாடும் சிகிச்சை மையங்கள் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று மருத்துவ சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படுகின்றன என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து 10 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு திருமண உதவி திட்டத்தின் கீழ் தாலிக்கு தங்கமும், 15 பேருக்கு பேட்டரியில் இயங்கும் சக்கர நாற்காலியும், 50 பேருக்கு கைத்திறன் பேசியும், 35 பேருக்கு மோட்டாா் பொருந்திய தையல் இயந்திரமுமாக 110 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.35,61,945 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. ஆரம்ப நிலை பயிற்சி மையங்களில் சிறப்பாக பணியாற்றி பரிசு வென்ற வெ.இலட்சுமணனுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு, ஈ.ராஜா எம்எல்ஏ முன்னிலை வகித்தாா். தென்காசி நகா்மன்றத் தலைவா் ஆா்.சாதிா், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் மகிழ்நன், ஆய்க்குடி அமா்சேவா சங்கத் தலைவா் ராமகிருஷ்ணன், இளநிலை மறுவாழ்வு அலுவலா் மஞ்சுமிதா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.