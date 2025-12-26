காட்டு விலங்குகளைக் கட்டுப்படுத்த சங்கரன்கோவிலில் ஆலோசனைக் கூட்டம்
தென்காசி வனக் கோட்டத்திற்குள்பட்ட பகுதிகளில் காட்டு விலங்குகளைக் கட்டுப்படுத்துவது தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் சங்கரன்கோவிலில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட வன அலுவலா் ராஜ்மோகன் தலைமை வகித்தாா். சங்கரன்கோவில் கோட்டாட்சியா் அனிதா, காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் செங்குட்டு வேலவன், வேளாண் துறை உதவி இயக்குநா் திருச்செல்வம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஈ. ராஜா பங்கேற்றுப் பேசினாா்.
கூட்டத்தில், காட்டு விலங்குகள் பயிரை சேதப்படுத்துவதைக் கட்டுப்படுத்துவது தொடா்பாக விவசாயிகள், வன அலுவலா்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோரிடம் ஆலோசனைகள் பெறப்பட்டன.
வனச்சரக அலுவலா்கள் புளியங்குடி ஆறுமுகம், சங்கரன்கோவில் ராஜகோபால், கோவில்பட்டி கிருஷ்ணமூா்த்தி, சிவகிரி கதிரவன், ஆலங்குளம் முனிரத்தினம், மேல் வைப்பாறு நிா்வாகப் பொறியாளா் உமா மகேஸ்வரி, வட்டாட்சியா் பரமசிவம், நகா்மன்றத் தலைவா் கௌசல்யா, ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் பி. சங்கரபாண்டியன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்று, தங்களது கருத்துகளைத் தெரிவித்தனா்.