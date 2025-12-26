தென்காசி
குற்றாலத்தில் சைவ வேளாளா் சங்க ஆண்டுவிழா
தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில், அனைத்திந்திய சைவ வேளாளா் சங்க 5ஆவது ஆண்டு விழா மற்றும் சைவ சான்றோா்களுக்கு பாராட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
சங்கத்தின் நிறுவனா் ஏ.ஆா் லக்ஷ்மணப் பிள்ளை தலைமை வகித்தாா். பொதுச் செயலா் வழக்குரைஞா் கே. மயில்வேல் பிள்ளை முன்னிலை வகித்தாா். தளவாய்சுந்தரம் எம்எல்ஏ, திருநெல்வேலி அருணா காா்டியாக் கோ் மருத்துவ குழுமம் தலைவா் அருணாசலம் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்துகொண்டு பேசினா்.
மகளிா் அமைப்பு செயலா் தமிழ்ச்செம்மல் பா.வேலம்மாள் தொகுத்து வழங்கினாா். மாவட்ட தலைவா் முத்தையா வரவேற்றாா். நிா்வாகத் தலைவா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் நன்றி கூறினாா்.