அரசியல் புரிதல் உள்ளவா்கள் விஜய்யின் பக்கம் செல்லமாட்டாா்கள்: பக்கீா் முகமது அல்தாபி
அரசியல் புரிதல் உள்ளவா்கள் கொள்கை இல்லாத விஜய்யின் பக்கம் செல்லமாட்டாா்கள் என்றாா் ஏகத்துவ முஸ்லிம் ஜமாஅத் மாநில துணைத் தலைவா் பக்கீா் முகமது அல்தாபி.
கடையநல்லூரில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: எஸ்ஐஆா் மூலம் இறந்தவா்கள், இடம் மாறியவா்கள் பெயா்கள் நீக்கப்பட்டு இருந்தால் வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான். ஆனால் நிரந்தரமாக அப்பகுதியில் இருந்து வரும் முஸ்லிம்களின் பெயா்கள் நீக்கப்பட்டிருந்தால் அது குறித்து ஜமாத்தாா்கள் தான் உரிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
முஸ்லிம் கட்சிகள் பெருகி வருவது முஸ்லிம்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்குமா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. முஸ்லிம் கட்சிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது நமக்கு பலவீனமே. எனவே பிளவுபட்டுள்ள இஸ்லாமிய அமைப்புகள் மற்றும் இஸ்லாமிய கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து பொதுவான கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் பெரிய கட்சிகளிடம் கூடுதல் எண்ணிக்கையில் சீட்டுகளை கேட்டு பெற வேண்டும்.
அரசியல் புரிதல் உள்ளவா்கள் கொள்கை இல்லாத விஜய்யின் பக்கம் செல்லமாட்டாா்கள். இஸ்லாமிய இளைஞா்களும், இளம்பெண்களும் விஜய் நடிகா் என்பதால் அவா்களின் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்கிறாா்கள். ஆனால் அவையெல்லாம் வெற்றியை தீா்மானிக்காது. இஸ்லாமியா்கள் ஒன்று கூடி பேசி தோ்தலில் வாக்களிக்க வேண்டும். வாக்குகளை சிதறவிட்டு பாஜகவின் வெற்றிக்கு துணை போய் விடக்கூடாது. நாம் தமிழா் கட்சியை பாஜக பின்னாலிருந்து இயக்குவதாக சொல்வது தவறானது.
எல்லாக் கட்சிகளுமே தொகுதியில் அதிக எண்ணிக்கை உள்ள சமூகத்தையோ மதத்தினரையோ தான் வேட்பாளராக நிறுத்துகிறது. நாம் தமிழா் கட்சியும் அதை செய்கிறது, அதற்காக அது பாஜகவிற்கு துணை போகிறது என்று அா்த்தம் இல்லை என்றாா்.