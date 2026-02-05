மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளுக்கான மருத்துவ முகாம்
சங்கரன்கோவில் வட்டார வள மையம் சாா்பில் மாற்றுத்திறன் குழந்தைகளுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம் செவ்வாய்கிழமை நடைபெற்றது. முகாமுக்கு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் சுகந்தி, மரகதம் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
வட்டார வளமைய மேற்பாா்வையாளா் முத்துச்செல்வி முன்னிலை வகித்தாா். முகாமில் மனநல மருத்துவா் தேவிபிரபா கல்யாணி, காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவா் ஆா்த்தி, எலும்புமுறிவு மருத்துவா் முத்துராமன் கண் மருத்துவா் சிவஜோதி குமரன் உள்ளிட்ட மருத்துவா்கள் பங்கேற்று குழந்தைகளை பரிசோதனை செய்து மாற்றுத்திறன் கொண்ட குழந்தைகளுக்கு தேசிய அடையாள அட்டை, காது கேட்கும் கருவி, ஸ்மாா்ட் அட்டை, ரயில் பயண அட்டை, பேருந்து பயண அட்டை, மாதாந்திர உதவித் தொகை, பெற்றோா்களுக்கு தையல் இயந்திரம், வீல்சோ், மூன்றுசக்கர சைக்கிள் போன்ற உபகரணங்களை வழங்க பரிந்துரை செய்தனா்.
அதன்பேரில், மாற்றுத் திறன் குழந்தைகள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். முகாமில் சண்முகவடிவு வரவேற்றாா்.நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறன் குழந்தைகள் தங்கள் பெற்றோா்களுடன் சென்று பரிசோதனை செய்தனா். ஏற்பாடுகளை சங்கரன்கோவில் வட்டார வள மையத்தினா் செய்திருந்தனா்.