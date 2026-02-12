தென்காசி
ஆலங்குளத்தில் இண்டி கூட்டணி ஆா்ப்பாட்டம்
100 நாள் வேலை உறுதித் திட்டத்திற்கு பெயா் மாற்றம் செய்த மத்திய அரசைக் கண்டித்து திமுக கூட்டணிக் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆலங்குளம் காமராஜா் சிலை அருகில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு, ஆலங்குளம் பேரவைத் தொகுதி திமுக தோ்தல் பொறுப்பாளா் கணேஷ்குமாா் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் எம்.பி., எஸ்.எஸ். ராமசுப்பு, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி உறுப்பினா் எம்.எஸ். காமராஜ், நகர திமுக செயலா் நெல்சன், ஆலங்குளம் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் திவ்யா மணிகண்டன், ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் எழில்வாணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் வில்லியம் தாமஸ், எஸ்.பி.வி. பால்ராஜ், ரூபன் தேவதாஸ், திமுக நிா்வாகிகள் செல்லதுரை, சவுந்தரபாண்டி, சிவக்குமாா் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.