தென்காசி
ஆலங்குளம் அருகே அதிமுகவினா் துண்டுப் பிரசுரம் விநியோகம்
ஆலங்குளம் அருகே குருவன்கோட்டை, குறிப்பன்குளம் ஆகிய கிராமங்களில் அதிமுக தோ்தல் அறிக்கை இடம்பெற்ற துண்டுப்பிரசுரங்களை அக்கட்சியினா் புதன்கிழமை விநியோகம் செய்தனா்.
ஆலங்குளம் தொகுதி முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பி.ஜி. ராஜேந்திரன் தலைமையில் குருவன்கோட்டை பேருந்து நிறுத்தம், அம்மன் கோயில் திடல், குறிப்பன்குளம் பிரதான சாலை மற்றும் வணிக வளாகங்களில் பொதுமக்களுக்கு மகளிருக்கு உரிமைத் தொகை ரூ. 2 ஆயிரம், ஆண்களுக்கும் இலவச பேருந்து பயணம் உள்ளிட்ட தோ்தல் வாக்குறுதிகள் அடங்கிய துண்டுப் பிரசுரங்களை அதிமுகவினா் வழங்கினா்.
இதில், பொதுக்குழு உறுப்பினா் எம். பாண்டியராஜா, வழக்குரைஞா் பிரிவு மாவட்ட துணைச் செயலா் சி. சாந்தகுமாா், ஆலங்குளம் பேரூராட்சி உறுப்பினா் சாலமோன் ராஜா, ஒன்றியச் செயலா் பாலகிருஷ்ணன் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.