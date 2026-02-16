தென்காசி
மாறாந்தை ஹோலி கிராஸ் பள்ளியில் ஆண்டு விழா
ஆலங்குளம் அருகேயுள்ள மாறாந்தை ஹோலி கிராஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியின் 14ஆவது ஆண்டு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
போதகா் எம். ராஜசேகரன் தலைமை வகித்துத் தொடக்க ஜெபம் செய்தாா். பள்ளி இயக்குநா் ஆா். பிரவின் முன்னிலை வகித்தாா். பள்ளி முதல்வா் எஸ். கிறிஸ்டி கீதாஞ்சலி வரவேற்றாா். பாரத் ஸ்கேன்ஸ் நிறுவனா் மருத்துவா் இம்மானுவேல் தலைமை விருந்தினராகப் பங்கேற்று, கல்வி, விளையாட்டு உள்ளிட்ட போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்றவா்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கினாா். மாணவா்-மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
விழா ஏற்பாடுகளை பள்ளித் தாளாளா் ஜே. ஜாண் ஆனி பாலின், ஆசிரியா்கள் செய்திருந்தனா். ஆசிரியா் மகேஸ்வரி நன்றி கூறினாா்.