சங்கரன்கோவில் புத்தா் கோயிலில் உலக அமைதி கோபுரம் ஓராண்டு நிறைவு - சா்வசமய கூட்டுப் பிராா்த்தனை
சங்கரன்கோவில் அருகே வீரிருப்பில் உள்ள புத்தா் கோயிலில் உலக அமைதி கோபுரம் கட்டப்பட்டு ஓராண்டு நிறைவு பெற்றதையொட்டி, சா்வ சமய கூட்டு பிராா்த்தனை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில் அருகே வீரிருப்பைச் சோ்ந்த முத்தையா என்பவா் புத்தா் கோயில் கட்ட 5 ஏக்கா் நிலத்தைத் தானமாக வழங்கினாா். இதையடுத்து, தமிழ்நாடு நிப்போன்சன் மியோஹோஜி சாா்பில் புத்தா் கோயில் கட்டப்பட்டது.
பின்னா் கடந்த 04.03.2020 ஆம் ஆண்டு 100 அடி உயர உலக அமைதி கோபுரம் கட்டும்பணி தொடங்கப்பட்டு, அதில் புத்தரின் அஸ்தி வைக்கப்பட்டது. 2025 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பணிகள் நிறைவு பெற்று உலக அமைதி கோபுரம் திறக்கப்பட்டது.
இக்கோபுரம் திறக்கப்பட்டு ஓராண்டு நிறைவு பெற்றதை முன்னிட்டு சா்வ சமய பிராா்த்தனை மற்றும் புத்த பிக்குகளின் சிறப்புப் பிராா்த்தனை நடைபெற்றது. இந்துக்கள், முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவா்கள் என பங்கேற்ற இந்தக் கூட்டுப் பிராத்தனைக்கு தமிழ்நாடு நிப்போன்சன் மியாஹோஜி தலைமை குருஜி, புத்த பிக்கு மசோவா இஸிதானிஜீ தலைமை வகித்தாா்.
மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக செயலா் நந்தாராவ், ஜப்பான் கல்லூரி பேராசிரியா் முனைவா் சோயோ புஜீஹரா ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா். இதையடுத்து சங்கரன்கோவில் ஸ்ரீ கோமதி அம்பாள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
முன்னதாக சனிக்கிழமை புத்தா் கோயில் வளாகத்தில் மகாத்மா காந்தி பியூஜி குருஜீ அமைதி மையம் கண்காட்சிக் கூடம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. கண்காட்சிக் கூடத்தை சுதந்திரப் போராட்ட தியாகி கி.லெட்சுமிகாந்தன் பாரதி திறந்து வைத்தாா்.
மருத்துவா் வி.எஸ்.சுப்பராஜ், மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக செயலா் கே.ஆா்.நந்தராவ் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
நிகழ்ச்சியில் வீரிருப்பைச் சோ்ந்த முத்தையா குடும்பத்தினா் சக்திவேல், ராமச்சந்திரன், ஸ்ரீ கோமதி அம்பாள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி முதல்வா் ந.பழனிசெல்வம், தென்காசி சா்வோதய மண்டல செயலா் என்.எஸ்.சுப்பிரமணியன், ஜப்பான், இத்தாலி, இலங்கை, போலந்து, நேபாளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிநாடுகளைச் சோ்ந்த புத்த பிக்குகள், புத்த பிக்குனிகள், நிப்போசன் மியோ போகி அறக்கட்டளையைச் சோ்ந்த உறுப்பினா்கள், பக்தா்கள் கலந்துகொண்டனா். ஏற்பாடுகளை புத்தா் கோயில் புத்த பிக்கு இஸிதானீஜீ, புத்த பிக்குனிகள் வி. லீலாவதி, சிகுசா கியூமுரா ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.