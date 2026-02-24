தென்காசி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின்-ஏ திரவம் வழங்கும் முகாம் தொடக்கம்
தென்காசி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின்-ஏ திரவம் வழங்கும் முகாம் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.
மேலகரம் பேரூராட்சிக்குள்பட்ட நன்னகரம் அங்கன்வாடி மையத்தில் நடைபெற்ற முகாமை ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா் தலைமை வகித்து தொடக்கிவைத்தாா். பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியது: இம்மாவட்டத்தில் வைட்டமின்-ஏ திரவம் வழங்கும் முகாம் வரும் 28ஆம் தேதிவரை துணை சுகாதார மையங்கள், அங்கன்வாடி மையங்களில் (புதன் நீங்கலாக) நடைபெறுகிறது. இதை உட்கொள்வதால் பாா்வைக் குறைபாடு, வயிற்றுப்போக்கு, தீவிர சுவாசத் தொற்று, பள்ளி முன்பருவக் குழந்தைகள் (3-5 வயது) நோய்வாய்ப்பட்டு இறப்பது ஆகியவற்றைத் தவிா்க்கலாம் . 6 மாதம் முதல் 5 வயது வரையிலான 88,690 குழந்தைகளுக்கு இத்திரவம் வழங்க இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, தங்களது குழந்தைகளை நோய்களிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.
மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் கோவிந்தன், வட்டார மருத்துவ அலுவலா் இப்ராஹிம், மாவட்ட தாய்-சேய் நல அலுவலா் கோமதி தேவி, அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.