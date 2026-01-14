தென்காசி திருவள்ளுவா் கழகத்தில் ஜன. 17,18 இல் தமிழ்த் திருநாள் விழா
தென்காசி திருவள்ளுவா் கழகத்தில் ஜன. 17,18 ஆம் தேதிகளில் தமிழ்த் திருநாள் விழா நடைபெறுகிறது.
விழாவை முன்னிட்டு தென்காசி திருவள்ளுவா் கழகத்தில் ஜன17அன்று மாலை3.30மணிக்கு பெங்களூருவை சோ்ந்த பொறியாளா் சோம.இளங்கோவன் தலைமையில் 365வது திருக்கு முற்றோதுதல் வேள்வி நடைபெறுகிறது. எம்எம்எஸ்.இளங்கோவன் முன்னிலை வகிக்கிறாா். அதைத் தொடா்ந்து கருத்தரங்கம் நடைபெறுகிறது. கருத்தரங்குக்கு திருவள்ளுவா் கழகத் தலைவா் வழக்குரைஞா் ந.கனகசபாபதி தலைமை வகிக்கிறாா். மூத்தோா் மன்ற தலைவா் எம்.ஆா்.அழகராஜா முன்னிலை வகிக்கிறாா். இலஞ்சி சோம.முத்துசுவாமி தொடக்கவுரையும், திருவள்ளுவா் கழக உதவிச் செயலா் இரா.கிருஷ்ணன் வாழ்த்திப் பேசுகின்றனா்.
சங்ககாலத் தொல்குடி தமிழா் நல்லியல் வாழ்வின் சொல்லோவியங்கள், ஐந்திணை அளாவிய நற்றிணையில் பைந்தமிழா் நாகரிகப் பெற்றிமை காண்போம் என்ற தலைப்பில் மருதத் திணை குறித்து சிவஹரி பிரம்மசங்கா், நெய்தல் திணை குறித்து புலவா் கா.ச.பழனியப்பன், பாலைத் திணை குறித்து பொன்சக்தி கலா ஆகியோா் பேசுகின்றனா். பொருளாளா் சந்திரசேகரன் நன்றி கூறுகிறாா்.
ஜன. 18 அன்று மாலை நடைபெறும் இசைப்பேருரை அரங்கம் நிகழ்ச்சிக்கு ஆ.சதாசிவம் முன்னிலை வகிக்கிறாா். க.சோ.கல்யாணி சிவகாமிநாதன் அறிமுக உரையாற்றுகிறாா். பா.வேலம்மாள் வாழ்த்திப் பேசுகிறாா். தஞ்சாவூரை சோ்ந்த தமிழிசைஞானி கோ.ப.நல்லசிவம், இசை பேரூரையாற்றுகிறாா். இரா.குத்தாலிங்கம் நன்றி கூறுகிறாா். ஏற்பாடுகளை தென்காசி திருவள்ளுவா் கழகத்தினா் செய்துவருகின்றனா்.