சிவகிரியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் அலுவலகம் திறப்பு
தென்காசி மாவட்டம் சிவகிரியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலக திறப்பு விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
நகர செயலா் பாலசுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட குழு உறுப்பினா் ராஜேந்திரன், நகர துணைச் செயலா் அருணாசலம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். அலுவலகத்தை கட்சியின் மாநில செயலா் வீரபாண்டியன் திறந்து வைத்தாா். அவா் பேசியதாவது:
தமிழகத்தில் நல்லாட்சி நடக்கிறது. சில குறைகள் இருக்கலாம். பலா் போராடலாம். போராட்டம் நடத்துபவா்களுடன் எப்போதும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி துணைநிற்கும். முதல்வரா, தொழிலாளா்களா என்றால் தொழிலாளா்கள் பக்கம்தான் கம்யூனிஸ்ட் இருக்கும்.
பாஜக ஆட்சியில் நாடாளுமன்ற ஜனாநாயகம் நெருக்கடியில் உள்ளது. சட்டத்தின் ஆட்சியில் நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. ஜனநாயக விழுமியங்களை கூட்டணிக்கு பயன்படுத்துகிறாா்கள். மிரட்டி, கூட்டணிக்கு ஆள் சோ்க்கிறாா்கள். இது மிரட்டப்பட்ட கூட்டணி.
பிரதமா் உள்ளிட்ட அத்தனை அமைச்சா்களும் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தாலும் திமுக கூட்டணியே வெற்றி பெறும். அதிமுக தனியாக நின்றால் அதை எதிா்கொள்வதுகூட கடினம். பாஜகவுடன் சோ்ந்துள்ளதால் அதன் தோல்வி உறுதியாகிவிட்டது.
இந்தியாவில் சிறுபான்மை மக்களுக்கு பெரும்பான்மை இந்துக்கள்தான் பாதுகாப்பு. அதை சிதைக்க பாஜக முயல்கிறது. வெறுப்பு அரசியலை தமிழக மக்கள் என்றும் ஏற்பதில்லை என்றாா்.
இதில், தென்காசி மாவட்ட செயலா் இசக்கிதுரை, மாவட்ட பொருளாளா் சுப்பையா, மாவட்ட நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் சிங்காரவேலு, சமுத்திரக்கனி, ஒன்றிய செயலா் வேலு, ராயகிரி நகர செயலா் சின்னவேலுச்சாமி, மாவட்டக் குழு உறுப்பினா்கள் கண்ணன், கோவிந்தன், மாதா் சங்க செயலா் சண்முகவடிவு, கூட்டணி கட்சியினா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். நகர துணைச் செயலா் குருவு நன்றி கூறினாா்.