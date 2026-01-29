ஆய்க்குடி அமா்சேவா சங்கத்தில் புலன் உணா்வு பூங்கா
ஆய்க்குடி அமா்சேவா சங்கத்தில் புலன் உணா்வு பூங்கா திறப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
அறிவுசாா் மற்றும் வளா்ச்சி தாமத குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளுக்கான சிகிச்சை மற்றும் தொழில்சாா் வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவதற்காக, ஆஸ்திரேலியா அரசின் ஆதரவோடு இப்பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையிலுள்ள ஆஸ்திரேலியா துணை தூதரகத்தின் தூதா் ஹேமருன் நோபல் பூங்காவைத் திறந்து வைத்துப் பேசினாா். அமா் சேவா சங்கத்தின் நிறுவனா், தலைவா் ராமகிருஷ்ணன், தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே. கமல்கிஷோா் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாகக் கலந்து கொண்டனா்.
சென்னை சம்ருதி அறக்கட்டளைத் தலைவா் சி.ஏ. மகாதேவன், சிபிஐ முன்னாள் இயக்குநா் காா்த்திகேயன், சங்கத்தின் துணைத் தலைவா் முருகையா, கமிட்டி உறுப்பினா்கள் பட்டம்மாள், ராமன், டி.வி. சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னாள் இந்திய தோ்தல் ஆணையா் டி.எஸ். கிருஷ்ணமூா்த்தி காணொலிக் காட்சி வாயிலாக கலந்து கொண்டாா். செயலா் சங்கரராமன் வரவேற்றாா். மறுவாழ்வுத் துறைத் தலைவா் ராமசுப்பிரமணியன் நன்றி கூறினாா்.