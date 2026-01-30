தென்காசியில் மகாத்மா காந்தி நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை சாா்பில் தேசிய தொழுநோய் ஒழிப்பு நாள் உறுதிமொழி ஏற்றனா்.
தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா் தலைமையில் அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்றனா். தொடா்ந்து அவா் பேசியதாவது, ஜன. 30 முதல் பிப்.16 வரை தென்காசி மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், ஊனதடுப்பு முகாம், தோல் நோய் முகாம் விளம்பர நிகழ்ச்சி, பயிற்சிகள், தொழிற்சாலைகளில் பரிசோதனை, களப்பணி நோய் கண்டுபிடிப்பு போன்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.
உலக அளவில் தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவா்களில் 60 சதவீதம் போ் இந்தியாவில் உள்ளனா். தமிழகத்தில் சராசரியாக 2,729 புதிய நோயாளிகள் வருடந்தோறும் கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தென்காசி மாவட்டத்தில் 54 புதிய நோயாளிகள் இந்த வருடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுவருகின்றனா். பயிற்சி பெற்ற களப்பணியாளா்களைக் கொண்டு மாவட்டத்தில் உள்ள 8 வட்டாரங்கள், புளியங்குடி நகராட்சி பகுதியில் தீவிர தொழுநோய் கண்டுபிடிப்பு முகாம்கள் ஜன.19 முதல் பிப்.6 வரை நடைபெறவுள்ளது.
தென்காசி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் அறை எண் 315 இல் பிரதி வெள்ளிக்கிழமைதோறும் தொழுநோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
இந்த அலுவலகம் மூலம் பல்வேறு உதவிகள், உபகரணங்கள், பராமரிப்பு உதவித்தொகை பரிந்துரை போன்றவை வழங்கப்படுகின்றன.
உதவி தேவைப்படுவோா், சந்தேகம் உள்ளவா்கள் மேற்படி அலுவலகத்தை பிரதி வெள்ளிக்கிழமைதோறும் நேரில் வந்து தெரிந்துகொண்டு பயன் பெறலாம். தொழுநோய் இந்தியாவில் இருந்தே முற்றிலும் அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதே அரசின் இலக்கு. அதை அடைய அனைவரும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சீ.ஜெயச்சந்திரன், மாவட்ட நலக்கல்வியாளா், (தொழுநோய்) பாலசுப்பிரமணியன், தொற்று நோய் நிபுணா் தண்டாயுதபாணி, மருத்துவமனை மேற்பாா்வையாளா் சந்திரமோகன் கலந்துகொண்டனா்.