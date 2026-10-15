The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

தென்காசியில் ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்கத்தினா் போராட்டம்

தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்கம் சாா்பில், தென்காசி புதிய பேருந்து நிலையப் பகுதியில் புதன்கிழமை மாலை நேர தா்னா போராட்டம் நடைபெற்றது.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோா்

Updated On :

தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்கம் சாா்பில், தென்காசி புதிய பேருந்து நிலையப் பகுதியில் புதன்கிழமை மாலை நேர தா்னா போராட்டம் நடைபெற்றது.

பதிவுறு எழுத்தா்களுக்கு பணிவரன் முறை, உதவி இயக்குநா் பதவி உயா்வு, ஊராட்சி செயலா்களுக்கு அரசு ஊழியா்களுக்கு வழங்குவதுபோல ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட உரிமைகள், சலுகைகளை வழங்க வேண்டும். கணினி உதவியாளா்களுக்கு தட்டச்சா் நிலையில் காலமுறை ஊதியத்தில் பணி வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். மக்கள் நலப் பணியாளா்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஊதியத்தில் நிரந்தரப்படுத்துதல், மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி ஆபரேட்டா், தூய்மைப் பணியாளா், தூய்மைக் காவலா்களுக்கு முறையான ஊதியம் மாதந்தோறும் வழங்குவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 18 அம்ச கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.

மாவட்டத் தலைவா் மா. மாணிக்கவாசகம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் அ. கணேசன் பேசினாா். முன்னாள் மாநில துணைத் தலைவா் வெ. சண்முகசுந்தரம் தொடக்கவுரையாற்றினாா். தோழமைச் சங்கங்களின் நிா்வாகிகள் க. சுப்பிரமணியன், க. பழனி, க. கங்காதரன், பா. கோவில்பிச்சை, என். நாராயணன், எம். மணிமேகலை ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.

மாவட்டப் பொருளாளா் மு. ஜெயலட்சுமி, மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் வி. சுப்புராஜ், ந. ஆறுமுகம், எம். செல்வம் ந. காசிபாண்டி, ச. அந்தோணி ரா. செல்வம், மாவட்ட இணைச் செயலா்கள் வி. முனியப்பா, ரா. வெள்ளப்பாண்டி, ச. பவுன்ராஜ், மு. கனகசபாபதி, சி. ராஜேந்திரன், ஜேசுதாசன், பி. சைலேஷ், ரா. ராஜேஸ்வரி என்ற சந்திரமதி, மாவட்ட தணிக்கையாளா்கள் கே. கருப்பையா, சு. ராஜா, மாவட்ட மகளிா் துணைக் குழு அமைப்பாளா் சி. குழந்தைமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். மாநிலத் தலைவா் இரா. ராமநாதன் நிறைவுரையாற்றினாா்.

மாவட்ட துணைத் தலைவா் அ. முத்துக்குமாா் வரவேற்றாா். மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் சி. பழனி நன்றி கூறினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

புதுகையில் ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் போராட்டம்

புதுகையில் ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் போராட்டம்

ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் தா்னா

ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் தா்னா

ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

வாழ்ந்து காட்டுவோம் திட்டத்தை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்: உதயநிதியிடம் மனு!

வாழ்ந்து காட்டுவோம் திட்டத்தை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்: உதயநிதியிடம் மனு!

விடியோக்கள்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies