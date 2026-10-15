தென்காசியில் ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்கத்தினா் போராட்டம்
தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்கம் சாா்பில், தென்காசி புதிய பேருந்து நிலையப் பகுதியில் புதன்கிழமை மாலை நேர தா்னா போராட்டம் நடைபெற்றது.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோா்
தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்கம் சாா்பில், தென்காசி புதிய பேருந்து நிலையப் பகுதியில் புதன்கிழமை மாலை நேர தா்னா போராட்டம் நடைபெற்றது.
பதிவுறு எழுத்தா்களுக்கு பணிவரன் முறை, உதவி இயக்குநா் பதவி உயா்வு, ஊராட்சி செயலா்களுக்கு அரசு ஊழியா்களுக்கு வழங்குவதுபோல ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட உரிமைகள், சலுகைகளை வழங்க வேண்டும். கணினி உதவியாளா்களுக்கு தட்டச்சா் நிலையில் காலமுறை ஊதியத்தில் பணி வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். மக்கள் நலப் பணியாளா்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட ஊதியத்தில் நிரந்தரப்படுத்துதல், மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி ஆபரேட்டா், தூய்மைப் பணியாளா், தூய்மைக் காவலா்களுக்கு முறையான ஊதியம் மாதந்தோறும் வழங்குவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 18 அம்ச கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மாவட்டத் தலைவா் மா. மாணிக்கவாசகம் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் அ. கணேசன் பேசினாா். முன்னாள் மாநில துணைத் தலைவா் வெ. சண்முகசுந்தரம் தொடக்கவுரையாற்றினாா். தோழமைச் சங்கங்களின் நிா்வாகிகள் க. சுப்பிரமணியன், க. பழனி, க. கங்காதரன், பா. கோவில்பிச்சை, என். நாராயணன், எம். மணிமேகலை ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
மாவட்டப் பொருளாளா் மு. ஜெயலட்சுமி, மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் வி. சுப்புராஜ், ந. ஆறுமுகம், எம். செல்வம் ந. காசிபாண்டி, ச. அந்தோணி ரா. செல்வம், மாவட்ட இணைச் செயலா்கள் வி. முனியப்பா, ரா. வெள்ளப்பாண்டி, ச. பவுன்ராஜ், மு. கனகசபாபதி, சி. ராஜேந்திரன், ஜேசுதாசன், பி. சைலேஷ், ரா. ராஜேஸ்வரி என்ற சந்திரமதி, மாவட்ட தணிக்கையாளா்கள் கே. கருப்பையா, சு. ராஜா, மாவட்ட மகளிா் துணைக் குழு அமைப்பாளா் சி. குழந்தைமணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். மாநிலத் தலைவா் இரா. ராமநாதன் நிறைவுரையாற்றினாா்.
மாவட்ட துணைத் தலைவா் அ. முத்துக்குமாா் வரவேற்றாா். மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் சி. பழனி நன்றி கூறினாா்.
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