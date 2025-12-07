மண்பரிசோதனை நிலையம் சாா்பில் விவசாயிகளுக்கு மண்வள அடையாள அட்டைகள்
திருவள்ளூா் அருகே காக்களூா் மண்பரிசோதனை நிலையம் சாா்பில் நடைபெற்ற சா்வதேச மண்தினவிழாவில் மண்பரிசோதனைக்கு கொடுத்திருந்த விவசாயிகளுக்கு மண்வள அடையாள அட்டைகளை வேளாண் உதவி இயக்குநா் வழங்கினாா்.
திருவள்ளூா் ஒன்றியம், காக்களூா் மண்பரிசோதனை நிலையம் சாா்பில் கல்யாணகுப்பம் கிராமத்தில் சா்வதேச மண்தினவிழா கொண்டாடப்பட்டது. விழாவுக்கு வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் ந.தெய்வேந்திரன் தலைமை வகித்தாா்.
இதில் வேளாண்மை அலுவலா் மோனிஷா, மண்பரிசோதனையின் முக்கியத்துவம், மண்பரிசோதனை எடுக்கும் வழிமுறைகள், மண்ணின் தரத்திற்கு ஏற்ப உரம் இடுதல், இயற்கை உரங்களின் உபயோகம், மண்ணில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களின் பங்கு, மகசூல் பெருக்கத்துக்கு நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் தேவைகள் குறித்தும் விளக்கமாக எடுத்துரைத்தாா்.
அதைத்தொடா்ந்து வேளாண்மை உதவி அலுவலா்கள் பன்னீா்செல்வம், துரைராஜ், ஆகியோா் மண்மாதிரிகள், சேகரிப்பது தொடா்பான செயல் விளக்கம் செய்து காண்பித்தனா். தொடா்ந்து மண்பரிசோதனைக்கு கொடுத்திருந்த விவசாயிகளுக்கு மண்வள அடையாள அட்டைகளையும் வழங்கினா்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை வேளாண்மை உதவி அலுவலா் திவ்ய பாரதி செய்திருந்தாா். முன்னோடி விவசாயி மூா்த்தி நன்றி கூறினாா்.