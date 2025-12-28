கடம்பத்தூா் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை பணி: தவெக கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம்!
திருவள்ளூா் அருகே கடம்பத்தூா் ரயில் நிலைய சுரங்கப் பாதைப் பணிகளை விரைவில் தொடங்க வலியுறுத்தி தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கடம்பத்தூா் அம்பேத்கா் சிலை முன்பு நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு தவெக மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் விமல்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். ஒன்றிய இளைஞரணி செயலாளா் கௌதம், வழக்குரைஞா் அணி ஜெய்கணேஷ், மகளிா் அணி நிா்வாகி வான்மதி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராக மாவட்ட செயலாளா் குட்டி என்ற பிரகாசம் ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினாா்.
அப்போது, கடம்பத்தூா் ரயில் நிலையத்தில் சுரங்கப் பாதை அமைப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் இதுவரையில் சுங்கப்பாதை பணி கிடப்பில் போடப்பட்டு உள்ளது.
இதனால் பயணிகள் தண்டவாளத்தை கடக்கும் போது எதிா்பாரத விதமாக ரயில் மோதி உயிரிழப்பு ஏற்படுவது தவிா்க்க முடியாததாக உள்ளது. எனவே தீா்வு காண வலியுறுத்தியும், கிடப்பில் போடப்பட்ட ரயில்வே சுரங்கப்பாதை பணிகளை விரைவில் தொடங்க வேண்டும் என கோஷமிட்டனா். ஏராளமான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினா் பங்கேற்றனா்.