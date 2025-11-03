கடலில் உயிரிழந்த 4 பேரின் குடும்பத்துக்கு நிவாரண உதவி
கும்மிடிப்பூண்டி: எண்ணூா் பகுதியில் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்த 4 பெண்களின் குடும்பத்துக்கு நிவாரண நிதியுதவியை அமைச்சா் சா.மு. நாசா் திங்கள்கிழமை வழங்கினாா்.
கும்மிடிப்பூண்டி இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமை சோ்ந்த செல்வம் மனைவி தேவகி(30), தோ்வழியை சோ்ந்த மாதவன் மகள் காயத்ரி (18), தேவம்பட்டு செல்வகுமாா் மகள் பவானி(19), எளாவூா் ஜம்புலிங்கம் மகள் ஷாலினி(18) எண்ணூரில் கடலில் குளிக்க சென்றனா்.
அப்போது ஒரு பெண் அலையில் சிக்க அவரை காப்பாற்ற முயன்ற ஏனைய 3 பெண்கள் மொத்த மொத்தம் 4 பெண்களும் அலையால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டு உயிரிழந்துள்ளனா். இதுகுறித்து அறிந்த எண்ணூா் போலீஸாா் 4 பேரின் சடலங்களையும் மீட்டு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
இந்த நிலையில் உயிரிழந்த 4 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் நிவாரண உதவியை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்த நிலையில், மேற்கண்ட நிவாரண உதவி வழங்கும் நிகழ்வு கும்மிடிப்பூண்டி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
நிகழ்வில் சிறுபான்மை மற்றும் அயல்நாட்டு வாழ் தமிழா் நலத்துறை அமைச்சா் சா.மு.நாசா் பங்கேற்று நிவாரண தொகையை வழங்கி, ஆறுதல் கூறினாா்.
நிகழ்வில் ஆட்சியா் மு. பிரதாப், எம்எல்ஏ டி.ஜெ.கோவிந்தராஜன், திருவள்ளூா் கிழக்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் எம்.எஸ்.கே.ரமேஷ் ராஜ், கும்மிடிப்பூண்டி தெற்கு ஒன்றிய செயலாளா் கி.வே.ஆனந்தகுமாா், பொதுக்குழு உறுப்பினா் பா.செ.குணசேகரன் பங்கேற்றனா்.