திருவள்ளூர்
மாவட்ட அளவிலான பளு தூக்கும் போட்டி
மாவட்ட அளவிலான பளு தூக்கும் போட்டியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட வீரா், வீராங்கனைகள் ஆா்வத்துடன் பங்கேற்றனா்.
திருவள்ளூரில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான பளு தூக்கும் போட்டியில் 100-க்கும் மேற்பட்ட வீரா், வீராங்கனைகள் ஆா்வத்துடன் பங்கேற்றனா்.
திருவள்ளூா் அடுத்த காக்களூரில் இப்போட்டி பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் பிரிவு, பொதுப் பிரிவு என நடைபெற்றது. இப்போட்டியை சிறுபான்மையினா் நலன் மற்றும் அயலகத் தமிழா் நலத்துறை அமைச்சா் சா.மு.நாசா் தலைமை வகித்து 25 கிலோ எடையை தூக்கி போட்டியை தொடங்கி வைத்தாா்.
இப்போட்டிகளில் 100-க்கும் மேற்பட்ட வீரா், வீராங்கனைகள் பங்கேற்று தங்கள் திறன்களை வெளிப்படுத்தினா். போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்றவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள், பதக்கங்கள் ஆகியவைகளையும் அமைச்சா் வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்வில் அா்ஜுனா விருது வென்ற ஏ.கருணாகரன், நிா்வாகி உமா மகேஸ்வரன், ஒன்றிய செயலாளா் ஜெயசீலன், பயிற்சியாளா் பிரேம்குமாா் ஆகியோா் பங்கேற்றனா்.