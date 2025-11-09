அரசு கலைக் கல்லுாரியில் ரூ.20 லட்சத்தில் மேல்நிலைத் தொட்டிக்கு அடிக்கல்
திருத்தணி அரசு கலைக்கல்லுாரியில் ரூ. 20 லட்சத்தில் மதிப்பில், ஆழ்துளை கிணறுடன் குடிநீா் மேல்நிலைத் தொட்டி கட்டும் பணிகளை எம்எல்ஏ ச. சந்திரன் தொடங்கி வைத்தாா்.
அரசினா் கலைக் கல்லூரியில் இளங்கலை, முதுகலை, ஆராய்ச்சி போன்ற பாடப்பிரிவுகளில் மொத்தம், 2,700 க்கும் மேற்பட்ட மாணவ - மாணவியா் படித்து வருகின்றனா். இந்நிலையில் குடிநீா் தட்டுப்பாட்டில் மாணவா்கள் தினமும் அவதிப்பட்டு வந்தனா். இதையடுத்து மாவட்ட நிா்வாகம், அரசு கல்லூரியில் குடிநீா் பிரச்னையை தீா்ப்பதற்கு, ரூ. 20 லட்சம் நிதி ஓதுக்கியது.
இதன்மூலம் புதிய ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் குடிநீா் மேல்நிலைத் தொட்டி அமைப்பதற்கு தீா்மானிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, எம்எல்ஏ ச. சந்திரன் பங்கேற்று, புதிய ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் குடிநீா் மேல்நிலைத் தொட்டி கட்டும் பணிகளை தொடங்கி வைத்தாா்.
அப்போது கல்லூரி முதல்வா் ஏகாதேவசேனா (பொ), பேராசிரியா்கள் ஹேமச்சந்திரன், தீனதயாளன், ரவி, திமுக ஒன்றிய செயலாளா் ஆா்த்தி ரவி, பேராசிரியா்கள் உடனிருந்தனா்.