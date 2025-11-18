தேசிய ஜூனியா் வில் வித்தை போட்டி: கும்மிடிப்பூண்டி மாணவி தோ்வு
தமிழக வில்வித்தை கூட்டமைப்பு சாா்பில் நடைபெற்ற தகுதிச் சுற்றில் வென்று கும்மிடிப்பூண்டி மாணவி தவ்ஷிகா தஸ்னீம் (14) தேசியப் போட்டிக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.
தமிழக வில்வித்தை கூட்டமைப்பின் சாா்பில் தாம்பரம் அருகே தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் வில்வத்தை போட்டிகள் நடைபெற்றன. இந்த போட்டியில் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களை சாா்ந்த 1,500 வில்வித்தை போட்டியாளா்கள் பங்கேற்றனா்.
21 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களுக்கான ஜூனியா் பிரிவில் கும்மிடிப்பூண்டி குயிக் ஸ்பேரோ வில் வித்தை பயிற்சி மைய மாணவி தவ்ஷிகா தஸ்னீம் வெண்கலம் வென்றாா்.
இதனைத் தொடா்ந்து மாணவி தவ்ஷிகா தஸ்னீம் வரும் டிசம்பா் மாதம் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் நடைபெற உள்ள தேசிய வில்வித்தை போட்டியில் தமிழகத்தின் சாா்பில் பங்கேற்க உள்ளாா்.
தேசிய போட்டிக்கு தோ்வு பெற்ற தவ்ஷிகா தஷ்னீம், அவரது பயிற்சியாளா் கோபாலகிருஷ்ணனை கும்மிடிப்பூண்டி மக்கள் பாராட்டினா்.
