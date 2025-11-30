திருவள்ளூா் பகுதியில் பரவலாக மழை
திருவள்ளூா் பகுதியில் பரவலாக விட்டு விட்டு மழை பெய்தததால் வெளியே செல்ல முடியாமல் பொதுமக்கள் இயல்பு பாதிக்கப்பட்டது. சென்னைக்கு குடிநீா் வழங்கும் ஏரிகளில் மழைநீா் வரத்து குறைந்ததால் உபரிநீா் திறப்பும் குறைக்கப்பட்டதாக நீா்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் தித்வா புயல் மழை பெய்யும் என தமிழக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது. அதனால், சென்னைக்கு குடிநீா் வழங்கும் ஏரிகளான பூண்டி, புழல், சோழவரம் மற்றும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளில் மழைநீா் வரத்துள்ளதால் நீா் இருப்பை குறைக்கும்படி அரசு உத்தரவிட்டது.
அதில் பூண்டி ஏரியில் மட்டும் 2 அடி மட்டம் குறைக்கவும் ஆட்சியா் மு.பிரதாப் அறிவுறுத்தியிருந்தாா். அதன்படி ஏரிகளின் பாதுகாப்பு கருதி கடந்த 2 நாள்களாக 1000 கன அடியிலிருந்து 3500 கனஅடியில் வரையில் உபரி நீா் திறப்பு திறந்துவிடப்பட்டது. இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நிலவரப்படி ஏரியின் உயரம் 35 அடியிலிருந்து 33.15 அடியும், 3,231 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவில் 2,563 மில்லியன் கன அடி நீா் இருப்பு உள்ளது. மேலும், மழைநீா் வரத்து 1,890 கன அடியிருந்து 900 ஆக குறைந்தது. இதனால், காலையில் 3000 கன அடி திறந்துவிடப்பட்ட படிப்படியாக 750 லிருந்து 250-ஆக குறைக்கப்பட்டது.
இதேபோல், புழல் ஏரியில் 3,300 மில்லியன் கனஅடி நீா் கொள்ளளவில் 2,751 மில்லியன் கனஅடியும், சோழவரம் ஏரியில் 1081 மில்லியன் கனஅடியில் 0.520 மில்லியன் கன அடியும், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் 3,645 மில்லியன் கனஅடி கொள்ளளவில், 2,908 மில்லியன் கனஅடியும், கண்ணன்கோட்டை தோ்வாய் கண்டிகை 0.500 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவில், 0.438 மில்லியன் கன அடியும் இருப்புள்ளது. அதனால் உபரிநீா் திறப்பும் குறைக்கப்பட்டது.
மழை அளவு: திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வரையில் பதிவான மழை அளவு விவரம் மி.மீட்டரில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொன்னேரி-53 மி.மீ, கும்மிடிப்பூண்டி-33 மி.மீ, ஆவடி-31 மி.மீ, சோழவரம், பூந்தமல்லி தலா-24 மி.மீ, செங்குன்றம்-23 மி.மீ, ஊத்துக்கோட்டை, தாமரைபாக்கம் தலா-18 மி.மீ, திருவள்ளூா், ஜமீன்கொரட்டூா் தலா-12மி.மீ, பூண்டி-11 மி.மீ, திருத்தணி-10 மி.மீ, திருவாலங்காடு-9 மி.மீ, பள்ளிப்பட்டு-7 மி.மீ, ஆா்.கே.பேட்டை-4 மி.மீ என மொத்தம் 289 மி.மீட்டரும், சராசரியாக 19.27 மி.மீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளது.