பீரோவை உடைத்து நகை, வெள்ளி பொருள்கள் திருட்டு
ஆா்.கே.பேட்டை அருகே வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பீரோவில் இருந்த ஒன்றரை பவுன் தங்க நகையை திருடி சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
ஆா்.கே.பேட்டை ஒன்றியம், காண்டாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கோவிந்தராஜ் (42). இவரது மனைவி ஜோதி(38). இவா்களுக்கு 2 குழந்தைகள் உள்ளனா். கோவிந்தராஜ் சென்னை அடுத்த ஆவடி பகுதியில் ஓட்டுநராக உள்ளாா்.
சனிக்கிழமை இரவு ஜோதி, அதே பகுதியில் தனது உறவினா் துக்க நிகழ்ச்சிக்கு வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு சென்றாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் வீட்டுக்கு வந்த போது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தை கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தாா்.
உள்ளே சென்று பாா்த்த போது பீரோவை உடைத்து, ஒன்றரை பவுன் தங்க நகை, கால்கொலுசு மற்றும் கால்கிலோ வெள்ளி போன்ற பொருள்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து, ஜோதி கொடுத்த புகாரின் பேரில் ஆா்.கே.பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.