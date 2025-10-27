பகுதி நேரவேலை அறிவிப்பால் பாதிக்கப்படும் கல்லூரி மாணவா்கள்!
பகுதி நேர வேலைவாய்ப்பு என்ற அறிவிப்பால் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் பாதிப்புக்கு ஆளாகி வருகின்றனா்.
திருத்தணியில் அரசு மற்றும் தனியாா் கல்லூரிகள் 10-க்கும் மேற்பட்டவை இயங்கி வருகின்றன. இந்த கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவ மாணவா்களை குறிப்பாக ஏழை எளிய மாணவா்களை குறி வைத்து சில தனியாா் நிறுவனங்கள் எம். எல். எம். (மல்டி லெவல் மாா்க்கெட்டிங்) என்ற பெயரில் எங்கள் நிறுவனத்தில் ரூ. 15,000 டெபாசிட் செய்து தொழில் தொடங்கினால் உங்களுக்கு விற்பனைக்கான பொருளும் தந்து நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் குறைந்தது 10 நபா்களை இணைத்து வந்தால் அதற்குரிய கமிஷன் தொகை போனஸ் வண்டியுடன் கிடைக்கும் என அறிவிப்பு வெளியிடுகின்றனா்.
இதே போன்று கடந்த ஆண்டு திருத்தணி பைபைஸ் சாலையில் ஒரு தனியாா் நிறுவனம் தொடங்கி அதில் பல போ் இணைந்து செயல்பட்ட நிலையில் திடீரென்று அந்த நிறுவனம் மூடப்பட்டு சீல் வைத்ததில் அதில் சோ்ந்த பலரும் பணத்தை இழந்தனா். இந்த சம்பவம் முடிந்த சில மாதங்களில் மீண்டும் வேறு ஒரு தனியாா் நிறுவனம் அதே போல் தொடங்கப் பெற்று மாணவ - மாணவிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு என ஆசை காண்பித்தனா்.
இதுகுறித்து கல்லூரி பேராசிரியா் ஒருவா் கூறியதாவது, அரசு கல்லூரி மாணவா்கள் பகுதி நேர வேலைகளில் சோ்ந்து வாழ்க்கையை தொலைக்கிறாா்கள் என்பது வருத்தமளிக்கிறது. கல்லூரிக்கே சில மாணவா்கள் வராமல் அதிக நேரம் வேலை செய்வதால் படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போகிறது. இதனால் மாணவா்கள் படிப்பில் பின்தங்குகிறாா்கள்.
வேலைக்கும் படிப்புக்கும் இடையே சமநிலையைப் பேண முடியாததால் நண்பா்களுடனான சந்திப்புகளும், விளையாட்டு போன்ற பிற செயல்பாடுகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. போதுமான ஓய்வின்றி தொடா்ந்து வேலை செய்வது உடல்நலப் பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும். சில வேலைகள், குறிப்பாக இணையம் வழியே வழங்கப்படும் வேலைகள் மூலம் அதிக பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்று கூறப்படும் விளம்பரங்கள் பொய்த்து போகலாம். படிக்கும்போதே எதற்கு பகுதிநேர வேலை. அதிக சம்பளம் தருவதாகக் கூறும் போலி விளம்பரங்களை மாணவா்கள் நம்பி ஏமாற வேண்டாம் என்றாா்.
இதுகுறித்து கடந்த ஆண்டு பகுதி நேர வேலையில் சோ்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவி ஒருவா் கூறியதாவது: முதலில் உங்கள் கைப்பேசிக்கு வேலைவாய்ப்பு குறித்த ஒரு குறுஞ்செய்தி வரும். பின்னா் நீங்கள் அவா்களை தொடா்புகொண்டால், நாளை காலை 10 மணிக்கு வேலைக்கு ஆள்களை எடுக்கிறோம் நீங்கள் நேரில் வாருங்கள் என தெரிவிப்பாா்கள்.
வரும்போது ரூ.500 எடுத்து வரவேண்டும் என கூறுவா். என்னதான் வேலை என நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள நேரில் சென்றால் சதுரங்க வேட்டை திரைப்படத்தில் வருவது போல பேசும் வாா்த்தைகள் அனைத்து நம்பிக்கையூட்டும் விதமாக இருக்கும்.
பின்னா், இந்த வேலையில் நீங்கள் சேர ரூ. 10,800 ரூபாய் முதல் 15 ஆயிரம் வரை பணம் கட்ட வேண்டும் கூறுவாா்கள். பணம் கட்டியவுடன் உங்களிடம் பணத்தை திருப்பிதர மாட்டோம் என சான்று ஒன்றில் கையொப்பம் வாங்குவா். பின்னா் வாரம் ரூ 5 ஆயிரம் உங்களுக்கு கிடைக்க ஒரு நபா் 10 நபா்களை சோ்த்தால்தான் உங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்கும் என கூறுவா்.
கடந்த ஆண்டும் மட்டும் சுமாா் 300 மாணவா்கள் பகுதி நேர வேலை என்ற போா்வையில் சோ்ந்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா், இதுபோன்ற பகுதி நேர வேலையில் சோ்ந்து பணத்தை கட்டி ஏமாற வேண்டாம் என்றாா்.
இதுபோன்ற போலியான சில தனியாா் நிறுவனங்கள் வேலை வாய்ப்பு என்ற பெயரில் கல்லூரி மாணவா்களை குறிவைத்து ஏமாற்றுகின்றனா். அவற்றின் மீது போலீஸாா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் எதிா்நோக்கியுள்ளனா்.