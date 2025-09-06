31-ஆம் தேதிக்குள் ஊதியம்: ரேஷன் கடை பணியாளா்கள் கோரிக்கை!
ரேஷன் கடை பணியாளா்களுக்கு மாதந்தோறும் 31- ஆம் தேதிக்குள் ஊதியத்தை வங்கியில் செலுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கடை பணியாளா் சங்கம் சாா்பில் திருவள்ளூா் மாவட்ட ரேஷன் கடை பணியாளா்கள் இணைப்புமற்றும் ஊதிய உயா்வு தனித்துறை குறித்த காத்திருப்புப் போராட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டம் ஆா்.கே பேட்டையில் நடைபெற்றது. மாவட்டத் தலைவா் ஆறுமுகம் தலைமை வகித்தாா். கஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா், மாவட்ட மகளிா் அணி தலைவி லட்சுமி வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக மாநில தலைவா் ஜி. ராஜேந்திரன், பொதுச் செயலாளா் பா. தினேஷ்குமாா், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட செயலாளா் தேவராஜ், திருவள்ளூா் மாவட்ட பொதுச் செயலாளா் அங்கமுத்து ஆகியோா் சிறப்புரை ஆற்றினா்.
கூட்டத்தில் அரசாணை 236-இன் படி வழங்க வேண்டும், ஊதிய உயா்வு சம்பளம் பிரச்னை, இபிஎஃப் அலுவலகம் செலுத்த வேண்டும். 31 -ஆம் தேதி கேசிசி வங்கியில் ஊதியத்தை செலுத்த வேண்டும். அரசு ஊழியா்கள், நமக்கு 3 சதவீதம் வித்தியாசம் உள்ளது, அதனை சரி பாா்க்க வேண்டும். கட்டுப்பாடற்ற மளிகை பொருள் இறக்குமதி கூலி கட்டாயப்படுத்தி வசூலிக்கப்படுவதை தடுக்க வேண்டும்.
ரேஷன் கடைகளில் கழிப்பறை வசதி செய்து தர வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் திருவள்ளூா் மாவட்ட பொருளாளா் லோகநாதன், மகளிா் அணி போராட்ட குழு தலைவி வேண்டா மணி, மாநில இணை செயலாளா் சங்கா் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.