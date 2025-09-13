திருவள்ளூா்: உயா் கல்வி பயிலும் மாணவா்களுக்கு நாளை கல்விக் கடன் வழங்கும் முகாம்!
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் உயா் கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு முன்னோடி வங்கி மூலம் மாபெரும் கல்விக்கடன் வழங்கும் முகாம் திங்கள்கிழமை (செப். 15) நடைபெற உள்ளதாக ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் உள்ள மாணவ, மாணவிகள் உயா்கல்வி பயில வழிவகை செய்யவும், கல்விக் கடன் பெரும் வாய்ப்புகளை எளிதாக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மாவட்ட முன்னோடி வங்கியின் சாா்பில் பொதுத் துறை, தனியாா் துறை, கூட்டுறவு மற்றும் கிராமப்புற வங்கிகள் இணைந்து திங்கள்கிழமை (செப். 15) முதல் திருவள்ளூா் மாவட்டம், திருவேற்காடு, வீரராகவபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள எஸ்.ஏ.கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் மாபெரும் கல்விக் கடன் முகாம் நடைபெற உள்ளது. இந்த முகாமில் கல்விக் கடன் தேவைப்படும் மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்று பயன்பெறலாம். மேலும், வங்கிகளில் ஏற்கெனவே கல்விக் கடன் வேண்டி விண்ணப்பித்தவா்கள் மட்டுமின்றி புதிதாக கல்விக் கடன் தேவைப்படுவோா் இந்த முகாமில் நேரடியாக கலந்து கொண்டு பயன்பெற ஏதுவாக மாவட்ட நிா்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
மேலும், இக்கல்வி கடன் சிறப்பு முகாமில் கலந்து கொள்ளும் மாணவ, மாணவிகள் கல்விக் கடன் கோரும் விண்ணப்பப் படிவத்தின் நகல், பெற்றோரின் இரண்டு புகைப்படம், வங்கிக் கணக்கு புத்தகம், இருப்பிடம், வருவாய், சாதி சான்றிதழ்கள், பான் காா்டு, ஆதாா் அட்டை ஆகியவற்றின் நகல்களுடன் கல்லூரியிலிருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழ் மற்றும் கல்விக் கட்டண விவரம் 10-ஆம் வகுப்பு, பிளஸ் 2, இளநிலை பட்டப் படிப்பின் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள், முதல் பட்டதாரியாக இருந்தால் அதற்கான சான்று மற்றும் கலந்தாய்வு மூலமாக பெறப்பட்ட சோ்க்கைக்கான ஆணை உள்ளிட்ட ஆவணங்களுடன் முகாமில் கலந்து கொள்ளலாம்.